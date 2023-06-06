Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог

07 июня 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Участок дороги Екатеринбург — Тюмень перейдет под управление Росавтодора до конца следующего года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Трасса Екатеринбург — Тюмень попала в список автодорог, которые будут исключены из перечня федеральных и переданы в управление Росавтодора. Это следует из текста проекта постановления правительства, опубликованного минтрансом. «Минтранс опубликовал проект постановления правительства, исключающий из перечня федеральных автодорог и передающий в управление госкомпании „Автодор“ следующие автотрассы: участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 км); участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км); вся дорога Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км)», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ведомство. Уточняется, что указанные дороги перейдут под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года. Эти участки войдут в состав магистрали М-12.

Трасса Екатеринбург — Тюмень попала в список автодорог, которые будут исключены из перечня федеральных и переданы в управление Росавтодора. Это следует из текста проекта постановления правительства, опубликованного минтрансом. «Минтранс опубликовал проект постановления правительства, исключающий из перечня федеральных автодорог и передающий в управление госкомпании „Автодор“ следующие автотрассы: участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 км); участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км); вся дорога Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км)», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ведомство. Уточняется, что указанные дороги перейдут под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года. Эти участки войдут в состав магистрали М-12.