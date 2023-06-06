Трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог

Трасса Екатеринбург — Тюмень попала в список автодорог, которые будут исключены из перечня федеральных и переданы в управление Росавтодора. Это следует из текста проекта постановления правительства, опубликованного минтрансом.
«Минтранс опубликовал проект постановления правительства, исключающий из перечня федеральных автодорог и передающий в управление госкомпании „Автодор“ следующие автотрассы: участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 км); участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км); вся дорога Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км)», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ведомство.
Уточняется, что указанные дороги перейдут под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года. Эти участки войдут в состав магистрали М-12.
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