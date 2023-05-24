Психолог объяснила, как вернуть страсть в сексе

Психолог Митрохина: чтобы вернуть страсть в сексе, нужно сменить привычную обстановку

24 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Старайтесь проводить больше времени наедине, посоветовала психолог Елена Митрохина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы вернуть страсть в сексе нужно сменить привычную обстановку и разбавить бытовые дела. Таким мнением поделилась практикующий психолог Елена Митрохина. «Изменение обстановки или подключение новых эмоций может сблизить вас с партнером. Старайтесь проводить больше времени наедине. Вместе выезжайте куда-то на выходных, хотя бы ненадолго, смотрите вдвоем новые фильмы, сходите в ресторан, который давно хотели посетить, или спланируйте что-то необычное», — сказала Митрохина в беседе с Лентой.ру. Она также отметила, что важным фактором является общение. По словам психолога, необходимо вернуть то, что объединяло вас раньше. Ранее колумнистка Дейдре Сандерс выяснила, почему мужчины отказываются от секса с женой. По ее словам, причиной может послужить то, что супруг чувствует себя несчастным или даже подавленным. Сандерс посоветовала спросить, счастлив ли партнер и чем ему может помочь жена.

Чтобы вернуть страсть в сексе нужно сменить привычную обстановку и разбавить бытовые дела. Таким мнением поделилась практикующий психолог Елена Митрохина. «Изменение обстановки или подключение новых эмоций может сблизить вас с партнером. Старайтесь проводить больше времени наедине. Вместе выезжайте куда-то на выходных, хотя бы ненадолго, смотрите вдвоем новые фильмы, сходите в ресторан, который давно хотели посетить, или спланируйте что-то необычное», — сказала Митрохина в беседе с Лентой.ру. Она также отметила, что важным фактором является общение. По словам психолога, необходимо вернуть то, что объединяло вас раньше. Ранее колумнистка Дейдре Сандерс выяснила, почему мужчины отказываются от секса с женой. По ее словам, причиной может послужить то, что супруг чувствует себя несчастным или даже подавленным. Сандерс посоветовала спросить, счастлив ли партнер и чем ему может помочь жена.