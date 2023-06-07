Захарова призвала к всемирному расследованию атаки на Каховскую ГЭС

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Запад бесконечно пытается обвинить Россию, заявила Мария Захарова Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Произошедшее на Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разрушение Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Она отметила, что реакция Запада на информацию о повреждении Каховской гидроэлектростанции была предсказуемой.

По словам Захаровой, Запад бесконечно пытается во всем обвинить Россию. Она назвала это частью информационно-психологической войны.

Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. В результате три населенных пункта затопило в Херсонской области.

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Произошедшее на Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разрушение Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. Она отметила, что реакция Запада на информацию о повреждении Каховской гидроэлектростанции была предсказуемой. По словам Захаровой, Запад бесконечно пытается во всем обвинить Россию. Она назвала это частью информационно-психологической войны. Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. В результате три населенных пункта затопило в Херсонской области.
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