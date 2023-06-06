Суд арестовал счета и доли в 13 компаниях главы оборонного завода Гайсина

07 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Малика Гайсина требуют признать банкротом, и в рамках этого дела суд арестовал его счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний Малика Гайсина, гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский), который находится под следствием по делу о превышении полномочий и растрате. Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве Гайсина, следует из картотеки дела на сайте арбитража. В конце мая в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом Малика Гайсина. Его подал предприниматель Дмитрий Светлолобов, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ». Согласно материалам дела, Гайсин задолжал Светлолобову 520 тысяч рублей. Чтобы наверняка вернуть эти деньги, истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Гайсину и арестовать его счета, акции и доли. 30 мая суд частично удовлетворил заявление и наложил арест на банковские счета, недвижимое имущество, транспорт, а также на акции банка «Вятич» и на доли в уставном капитале 13 компаний Гайсина. В частности, завода «Уралбиофарм — Север», «Уральский хлеб», «Вагран», «Корона-Тэхет» и другие. Также суд запретил Гайсину совершать регистрационные действия по отчуждению недвижимого имущества и снимать с регистрационного учета транспорт. Заявление о признании предпринимателя банкротом рассмотрят 3 августа. Дело Гайсина связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что руководство предприятия причастно к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест до 25 августа. Защита подсудимого считала это решение незаконным и пыталась обжаловать его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний Малика Гайсина, гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский), который находится под следствием по делу о превышении полномочий и растрате. Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве Гайсина, следует из картотеки дела на сайте арбитража. В конце мая в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом Малика Гайсина. Его подал предприниматель Дмитрий Светлолобов, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ». Согласно материалам дела, Гайсин задолжал Светлолобову 520 тысяч рублей. Чтобы наверняка вернуть эти деньги, истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Гайсину и арестовать его счета, акции и доли. 30 мая суд частично удовлетворил заявление и наложил арест на банковские счета, недвижимое имущество, транспорт, а также на акции банка «Вятич» и на доли в уставном капитале 13 компаний Гайсина. В частности, завода «Уралбиофарм — Север», «Уральский хлеб», «Вагран», «Корона-Тэхет» и другие. Также суд запретил Гайсину совершать регистрационные действия по отчуждению недвижимого имущества и снимать с регистрационного учета транспорт. Заявление о признании предпринимателя банкротом рассмотрят 3 августа. Дело Гайсина связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что руководство предприятия причастно к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест до 25 августа. Защита подсудимого считала это решение незаконным и пыталась обжаловать его.