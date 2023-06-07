Уровень воды продолжает снижаться после повреждения Каховской ГЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Уровень воды на улицах Новой Каховки, возникший после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), начал спадать. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — уточняет ведомство городского округа в своем telegram-канале. Повреждения Каховской ГЭС были зафиксированы 6 июня. После разрушения ее затопило. Также под угрозой подтопления находятся десятки близлежащих сел. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по ГЭС после провала своего наступления.

Уровень воды в Новой Каховке спадает после затопления Фото: администрация Новокаховского городского округа

ВСУ затопили Каховскую ГЭС 6 июня Фото: администрация Новокаховского городского округа