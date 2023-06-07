Власти Новой Каховки: уровень воды продолжает снижаться. Фото

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Уровень воды продолжает снижаться после повреждения Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Уровень воды на улицах Новой Каховки, возникший после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), начал спадать. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — уточняет ведомство городского округа в своем telegram-канале. Повреждения Каховской ГЭС были зафиксированы 6 июня. После разрушения ее затопило. Также под угрозой подтопления находятся десятки близлежащих сел. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по ГЭС после провала своего наступления.

Уровень воды в Новой Каховке спадает после затопления
Уровень воды в Новой Каховке спадает после затопления
Фото:

ВСУ затопили Каховскую ГЭС 6 июня
ВСУ затопили Каховскую ГЭС 6 июня
Фото:

Фото:

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Уровень воды на улицах Новой Каховки, возникший после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), начал спадать. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа. «Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — уточняет ведомство городского округа в своем telegram-канале. Повреждения Каховской ГЭС были зафиксированы 6 июня. После разрушения ее затопило. Также под угрозой подтопления находятся десятки близлежащих сел. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по ГЭС после провала своего наступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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