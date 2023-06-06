06 июня 2023
05 июня 2023

Власти ЯНАО помогут жителям авариек приобрести недвижимость в других городах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Соцвыплату можно потратить на приобретение жилья на всей территории РФ Фото:

Жители ЯНАО, проживающие в жилье непригодном для жизни, смогут потратить социальную выплату на приобретение недвижимости за пределами округа. Размер выплаты составляет семь миллионов рублей, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора.

«Проектом предусматривается возможность направления социальной выплаты на приобретения жилья на всей территории России, в том числе в ЯНАО. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты в сумме 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Уточняется, что при использовании сертификата на жилье в округе не будет использоваться повышающий коэффициент учитывающий стаж. Но в случае выбора жилья на территории других регионов его учитывать будут. Этот показатель может быть использован в дальнейшем тем же получателем для участия в федеральной программе по переезду из районов Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что власти расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья. Ямальцы, проживающие в аварийках, получат деньги на переезд в Тюменскую область.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО, проживающие в жилье непригодном для жизни, смогут потратить социальную выплату на приобретение недвижимости за пределами округа. Размер выплаты составляет семь миллионов рублей, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. «Проектом предусматривается возможность направления социальной выплаты на приобретения жилья на всей территории России, в том числе в ЯНАО. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты в сумме 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Уточняется, что при использовании сертификата на жилье в округе не будет использоваться повышающий коэффициент учитывающий стаж. Но в случае выбора жилья на территории других регионов его учитывать будут. Этот показатель может быть использован в дальнейшем тем же получателем для участия в федеральной программе по переезду из районов Крайнего Севера. Ранее сообщалось, что власти расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья. Ямальцы, проживающие в аварийках, получат деньги на переезд в Тюменскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...