Власти ЯНАО помогут жителям авариек приобрести недвижимость в других городах России

Жители ЯНАО, проживающие в жилье непригодном для жизни, смогут потратить социальную выплату на приобретение недвижимости за пределами округа. Размер выплаты составляет семь миллионов рублей, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора.
«Проектом предусматривается возможность направления социальной выплаты на приобретения жилья на всей территории России, в том числе в ЯНАО. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты в сумме 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Уточняется, что при использовании сертификата на жилье в округе не будет использоваться повышающий коэффициент учитывающий стаж. Но в случае выбора жилья на территории других регионов его учитывать будут. Этот показатель может быть использован в дальнейшем тем же получателем для участия в федеральной программе по переезду из районов Крайнего Севера.
Ранее сообщалось, что власти расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья. Ямальцы, проживающие в аварийках, получат деньги на переезд в Тюменскую область.
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