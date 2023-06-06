Власти ЯНАО помогут жителям авариек приобрести недвижимость в других городах России

07 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Соцвыплату можно потратить на приобретение жилья на всей территории РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители ЯНАО, проживающие в жилье непригодном для жизни, смогут потратить социальную выплату на приобретение недвижимости за пределами округа. Размер выплаты составляет семь миллионов рублей, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. «Проектом предусматривается возможность направления социальной выплаты на приобретения жилья на всей территории России, в том числе в ЯНАО. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты в сумме 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Уточняется, что при использовании сертификата на жилье в округе не будет использоваться повышающий коэффициент учитывающий стаж. Но в случае выбора жилья на территории других регионов его учитывать будут. Этот показатель может быть использован в дальнейшем тем же получателем для участия в федеральной программе по переезду из районов Крайнего Севера. Ранее сообщалось, что власти расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья. Ямальцы, проживающие в аварийках, получат деньги на переезд в Тюменскую область.

Жители ЯНАО, проживающие в жилье непригодном для жизни, смогут потратить социальную выплату на приобретение недвижимости за пределами округа. Размер выплаты составляет семь миллионов рублей, говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора. «Проектом предусматривается возможность направления социальной выплаты на приобретения жилья на всей территории России, в том числе в ЯНАО. Также устанавливается предельный размер социальной выплаты в сумме 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Уточняется, что при использовании сертификата на жилье в округе не будет использоваться повышающий коэффициент учитывающий стаж. Но в случае выбора жилья на территории других регионов его учитывать будут. Этот показатель может быть использован в дальнейшем тем же получателем для участия в федеральной программе по переезду из районов Крайнего Севера. Ранее сообщалось, что власти расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья. Ямальцы, проживающие в аварийках, получат деньги на переезд в Тюменскую область.