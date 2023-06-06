Дмитрий Артюхов вручил пять медалей «За Отвагу» и орден Мужества отличившимся ямальцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил жителей ЯНАО государственными наградами за заслуги в зоне специальной военной операции, а также за заслуги в труде. Вручение государственных и окружных наград прошло в Салехарде, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов вручил награды в Культурно-деловом центре Салехарда. Награждение приурочено ко Дню России, государственных и региональных наград удостоены тридцать жителей Ямала», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства округа.

За заслуги в выполнении боевых задач в зоне спецоперации жителю Нового Уренгоя Валерию Колодько вручен орден Мужества, Игорь Машталенко и Алексей Хлопцев получили медали «За Отвагу». Данной медали удостоены Владимир Тарасов (Ноябрьск), Бахтияр Байзаков (Муравленко) и Алексей Кузьмин (Губкинский).

Медаль Луки Крымского получили врачи из Надыма Владимир Сафонов и Кирилл Моря. За волонтерскую деятельность в зоне спецоперации награда вручена Денису Комкову из Подольска. Надымчанин Евгений Филатов удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Семья Ковалевых из Лабытнанги и семья Коневых из Шурышкарского района получили медали к ордену «Родительская слава». Одиннадцать ямальцев получили почетные звания заслуженных работников Российской Федерации.

Также губернатор вручил региональные награды. Среди семерых награжденных вице-спикер Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников, награжденный медалью «За гражданскую инициативу».

Ранее URA.RU рассказало, что указом президента РФ Владимира Путина от 27 апреля жители Ямала получили государственные награды. В мае Орден Дружбы от президента получил муфтий ЯНАО Хайдар Хафизов.