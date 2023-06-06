В Тюмени резко выросли цены на квартиры-малышки

В Тюменской области на вторичном рынке недвижимости за последний год резко в цене выросли квартиры до 32 квадратных метров. Прирост составил 7,6%. Соответствующие данные опубликованы на едином ресурсе застройщиков.
«Тюмень: стоимость квадратного метра на вторичном рынке малогабаритных квартир составляет 121 950 рублей — прирост с начала года 5%. Цена квартиры при этом — 2 945 850 рублей. Повышение к началу 2023 года — плюс 7,6%», — такие данные опубликованы на сайте ЕРЗ.
Источник в сфере недвижимости пояснил, что повышенная цена на вторичном рынке напрямую зависит от ценообразования в новостройках. «На первичном рынке спрос на малогабаритные квартиры не очень большой. Застройщики пытаются продать их подороже, чтобы хотя бы частично отбить затраты. А на вторичном рынке продавцы гонятся за ценами новостроек, потому что квартиры, как правило, продают, чтобы купить другие. Люди смотрят, что новое жилье дорогое, поэтому и задирают цены на вторичке», — рассказал собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало о недвижимости, от которой чаще всего избавляются тюменцы. Так большинство выставленных на перепродажу квартир исчисляется в сегменте однокомнатных и студий.
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