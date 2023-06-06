Курганские врачи обратились к медакадемии Москвы, чтобы помочь отравившейся сидром школьнице

07 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Курганские врачи борются за жизнь отравившейся сидром школьницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Курганские врачи Областной детской больницы провели консультацию по оказанию помощи девочки, отравившейся самарским сидром, с коллегами из медицинской академии. Отравившуюся школьницу из города Шумиха в тяжелом состоянии перевезли в областной центр. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. «Пострадавшая находится в областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены телемедицинские консультации с Российской медицинской академией последипломного образования», — процитировали информацию департамента здравоохранения в областном правительстве. Состояние пациентки тяжелое, уточнили чиновники. Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница, выпив опасный сидр, впала в кому и была госпитализирована. Девушка с подругой купила разливной напиток в магазине города Шумиха. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли 17 тысяч литров опасного самарского напитка. Также стало известно о первом случае отравления «Мистером сидром» в Курганской области.

Курганские врачи Областной детской больницы провели консультацию по оказанию помощи девочки, отравившейся самарским сидром, с коллегами из медицинской академии. Отравившуюся школьницу из города Шумиха в тяжелом состоянии перевезли в областной центр. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. «Пострадавшая находится в областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены телемедицинские консультации с Российской медицинской академией последипломного образования», — процитировали информацию департамента здравоохранения в областном правительстве. Состояние пациентки тяжелое, уточнили чиновники. Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница, выпив опасный сидр, впала в кому и была госпитализирована. Девушка с подругой купила разливной напиток в магазине города Шумиха. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли 17 тысяч литров опасного самарского напитка. Также стало известно о первом случае отравления «Мистером сидром» в Курганской области.