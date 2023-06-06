06 июня 2023

Курганские врачи обратились к медакадемии Москвы, чтобы помочь отравившейся сидром школьнице

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , лаборатория, медицина, процедурный кабинет, врач, медсестры, фельдшер, медик
Курганские врачи борются за жизнь отравившейся сидром школьницы Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Курганские врачи Областной детской больницы провели консультацию по оказанию помощи девочки, отравившейся самарским сидром, с коллегами из медицинской академии. Отравившуюся школьницу из города Шумиха в тяжелом состоянии перевезли в областной центр. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.

«Пострадавшая находится в областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены телемедицинские консультации с Российской медицинской академией последипломного образования», — процитировали информацию департамента здравоохранения в областном правительстве. Состояние пациентки тяжелое, уточнили чиновники.

Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница, выпив опасный сидр, впала в кому и была госпитализирована. Девушка с подругой купила разливной напиток в магазине города Шумиха. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли 17 тысяч литров опасного самарского напитка. Также стало известно о первом случае отравления «Мистером сидром» в Курганской области.

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Курганские врачи Областной детской больницы провели консультацию по оказанию помощи девочки, отравившейся самарским сидром, с коллегами из медицинской академии. Отравившуюся школьницу из города Шумиха в тяжелом состоянии перевезли в областной центр. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. «Пострадавшая находится в областной детской клинической больнице имени Красного Креста. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, проведены телемедицинские консультации с Российской медицинской академией последипломного образования», — процитировали информацию департамента здравоохранения в областном правительстве. Состояние пациентки тяжелое, уточнили чиновники. Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница, выпив опасный сидр, впала в кому и была госпитализирована. Девушка с подругой купила разливной напиток в магазине города Шумиха. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли 17 тысяч литров опасного самарского напитка. Также стало известно о первом случае отравления «Мистером сидром» в Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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