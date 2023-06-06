Глава СПЧ Фадеев призвал изменить идеологию Ельцин Центра

07 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Фадеев уверен, что Ельцин Центр не так уж и плох, но его деятельность нужно скорректировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не стоит закрывать, но необходимо подправить его идеологию. Об этом он заявил в Российском государственном гуманитарном университете в рамках обсуждения нового курса «Основы российской государственности». «Ельцин Центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу… Все остальные правители там представлены дурными», — передает слова Фадеева официальный telegram-канал СПЧ. При этом он добавил, что выступает против закрытия Ельцин Центра, но «там надо подправить идеологию». Ранее закрыть Ельцин Центр призывал режиссер Никита Михалков. В октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не стоит закрывать, но необходимо подправить его идеологию. Об этом он заявил в Российском государственном гуманитарном университете в рамках обсуждения нового курса «Основы российской государственности». «Ельцин Центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу… Все остальные правители там представлены дурными», — передает слова Фадеева официальный telegram-канал СПЧ. При этом он добавил, что выступает против закрытия Ельцин Центра, но «там надо подправить идеологию». Ранее закрыть Ельцин Центр призывал режиссер Никита Михалков. В октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки.