06 июня 2023

Глава СПЧ Фадеев призвал изменить идеологию Ельцин Центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, фадеев валерий
Фадеев уверен, что Ельцин Центр не так уж и плох, но его деятельность нужно скорректировать Фото:

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не стоит закрывать, но необходимо подправить его идеологию. Об этом он заявил в Российском государственном гуманитарном университете в рамках обсуждения нового курса «Основы российской государственности».

«Ельцин Центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу… Все остальные правители там представлены дурными», — передает слова Фадеева официальный telegram-канал СПЧ. При этом он добавил, что выступает против закрытия Ельцин Центра, но «там надо подправить идеологию».

Ранее закрыть Ельцин Центр призывал режиссер Никита Михалков. В октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки.

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не стоит закрывать, но необходимо подправить его идеологию. Об этом он заявил в Российском государственном гуманитарном университете в рамках обсуждения нового курса «Основы российской государственности». «Ельцин Центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу… Все остальные правители там представлены дурными», — передает слова Фадеева официальный telegram-канал СПЧ. При этом он добавил, что выступает против закрытия Ельцин Центра, но «там надо подправить идеологию». Ранее закрыть Ельцин Центр призывал режиссер Никита Михалков. В октябре 2022 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» Ельцин Центр, а на его месте открыть базу патриотической подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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