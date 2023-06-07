Видео подрыва Каховской ГЭС оказалось фейком

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
Видеозапись взрыва на Каховской ГЭС является подложной Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Видеозапись момента взрыва на Каховской гидроэлектростанции, распространяемая в соцсетях, является подложной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в ходе проверки ролика в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

В сети стало вирусным видео, на котором якобы запечатлен момент подрыва Каховской гидроэлектростанции, который произошел в ночь на 6 июня. На самом деле запись была сделана 12 ноября 2022 года, это подтверждают специальные программы по проверке визуальных материалов. Тогда же запись опубликовали у себя многие крупные издания, как российские, так и зарубежные.

Некоторые источники, которые опубликовали видео июньского «взрыва» на гидроэлектростанции, сами позже выложили опровержение. «Кадры непосредственно подрыва плотины старые — времен вывода российских войск с правого берега Днепра (от 12 ноября, если быть точнее)», — сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки». Подлог признают даже украинские источники.

ВСУ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию 6 июня. Агентство URA.RU сообщало, что в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва.

Видеозапись взрыва на Каховской ГЭС является фейком. Исходник видео: Telegram-канал «Оперативные сводки».

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Видеозапись момента взрыва на Каховской гидроэлектростанции, распространяемая в соцсетях, является подложной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в ходе проверки ролика в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В сети стало вирусным видео, на котором якобы запечатлен момент подрыва Каховской гидроэлектростанции, который произошел в ночь на 6 июня. На самом деле запись была сделана 12 ноября 2022 года, это подтверждают специальные программы по проверке визуальных материалов. Тогда же запись опубликовали у себя многие крупные издания, как российские, так и зарубежные. Некоторые источники, которые опубликовали видео июньского «взрыва» на гидроэлектростанции, сами позже выложили опровержение. «Кадры непосредственно подрыва плотины старые — времен вывода российских войск с правого берега Днепра (от 12 ноября, если быть точнее)», — сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки». Подлог признают даже украинские источники. ВСУ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию 6 июня. Агентство URA.RU сообщало, что в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва. Видеозапись взрыва на Каховской ГЭС является фейком. Исходник видео: Telegram-канал «Оперативные сводки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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