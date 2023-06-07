Челябинец вынужден месяцами скитаться в Екатеринбурге из-за отобранного пропуска

07 июня 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Вот уже 2,5 месяца Александр Пучков скитается по улицам уральской столицы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель закрытого города Снежинска (Челябинская область), приехавший в Екатеринбург на подработку, оказался на улице. Вот уже более двух месяцев 51-летний мужчина живет на улице. По словам уральца, на КПП (контрольно-пропускной пункт) Снежинска у него забрали действующий пропуск и выставили за ворота. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился челябинец Александр Пучков. «Я родился и всю жизнь проживаю в закрытом челябинском городе Снежинске. Я не скрываю то, что за спиной у меня несколько судимостей. В марте я освободился из тюрьмы. Знакомые предложили подработку в Екатеринбурге. Я приехал, но буквально через несколько дней стало понятно, что с подработкой не получится. Тогда я решил вернуться домой, но моя попытка не увенчалась успехом», — сказал Александр Пучков журналисту агентства. По словам Пучкова, обратно в город его не пускают на КПП. «Так получилось, что вернуться в Снежинск не получилось. На КПП у меня отобрали пропуск, который действителен до 14 июля. И вот с середины марта я бомжую в Екатеринбурге. И вообще меня должны были пропустить по прописке. А у меня и прописка местная, и пропуск действителен. Но домой я так и не попал», — посетовал мужчина. «Я обращался в управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, которое находится на улице Пушкина в Екатеринбурге. Написал заявление, но с тех пор никаких новостей. Мне никто не позвонил. За это время у меня украли некоторые вещи, какие-то пропали, и в целом я стал выглядеть как самый настоящий бомж. Плюс ко всему, у меня полностью сел телефон. Куда мне теперь обращаться, я ума не приложу», — отметил Пучков. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Снежинска. В приемной главы города на звонок журналиста никто не ответил. Журналист агентства обратился за комментарием к мэру Снежинка Андрею Пульникову, но глава города не ответил на телефонный звонок. В управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель закрытого города Снежинска (Челябинская область), приехавший в Екатеринбург на подработку, оказался на улице. Вот уже более двух месяцев 51-летний мужчина живет на улице. По словам уральца, на КПП (контрольно-пропускной пункт) Снежинска у него забрали действующий пропуск и выставили за ворота. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился челябинец Александр Пучков. «Я родился и всю жизнь проживаю в закрытом челябинском городе Снежинске. Я не скрываю то, что за спиной у меня несколько судимостей. В марте я освободился из тюрьмы. Знакомые предложили подработку в Екатеринбурге. Я приехал, но буквально через несколько дней стало понятно, что с подработкой не получится. Тогда я решил вернуться домой, но моя попытка не увенчалась успехом», — сказал Александр Пучков журналисту агентства. По словам Пучкова, обратно в город его не пускают на КПП. «Так получилось, что вернуться в Снежинск не получилось. На КПП у меня отобрали пропуск, который действителен до 14 июля. И вот с середины марта я бомжую в Екатеринбурге. И вообще меня должны были пропустить по прописке. А у меня и прописка местная, и пропуск действителен. Но домой я так и не попал», — посетовал мужчина. «Я обращался в управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу, которое находится на улице Пушкина в Екатеринбурге. Написал заявление, но с тех пор никаких новостей. Мне никто не позвонил. За это время у меня украли некоторые вещи, какие-то пропали, и в целом я стал выглядеть как самый настоящий бомж. Плюс ко всему, у меня полностью сел телефон. Куда мне теперь обращаться, я ума не приложу», — отметил Пучков. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Снежинска. В приемной главы города на звонок журналиста никто не ответил. Журналист агентства обратился за комментарием к мэру Снежинка Андрею Пульникову, но глава города не ответил на телефонный звонок. В управление Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.