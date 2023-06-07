Началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

После подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС, людей, оставшихся на корсунских дачах Херсонской области начали эвакуировать. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Началась эвакуация граждан, заблокированных на корсунских дачах после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала «Россия-24» Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что вывозят также и маломобильных жителей.
ВСУ разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы многие населенные пункты Херсонской области были затоплены. Кроме того, возник риск гуманитарной и экологической катастрофы в регионе, напоминает деловое издание «Взгляд». По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, жители, пострадавшие из-за потопа, получат компенсации в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!