Началась эвакуация людей, заблокированных после разрушения Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Людей на корсунских дачах начали эвакуировать из-за потопа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС После подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС, людей, оставшихся на корсунских дачах Херсонской области начали эвакуировать. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Началась эвакуация граждан, заблокированных на корсунских дачах после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала «Россия-24» Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что вывозят также и маломобильных жителей. ВСУ разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы многие населенные пункты Херсонской области были затоплены. Кроме того, возник риск гуманитарной и экологической катастрофы в регионе, напоминает деловое издание «Взгляд». По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, жители, пострадавшие из-за потопа, получат компенсации в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

После подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС, людей, оставшихся на корсунских дачах Херсонской области начали эвакуировать. Об этом сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Началась эвакуация граждан, заблокированных на корсунских дачах после подтопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире телеканала «Россия-24» Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что вывозят также и маломобильных жителей. ВСУ разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. Из-за прорыва дамбы многие населенные пункты Херсонской области были затоплены. Кроме того, возник риск гуманитарной и экологической катастрофы в регионе, напоминает деловое издание «Взгляд». По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, жители, пострадавшие из-за потопа, получат компенсации в размере от 10 до 15 тысяч рублей.