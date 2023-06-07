Пострадавшие от ЧС в Херсонской области получат компенсации

07 июня 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Размер выплаты пострадавшим в Херсонской области будет зависеть от степени повреждения, уточнил Андрей Алексеенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Жителям Херсонской области, пострадавших от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), будет выплачено по 10 и 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко. «Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что выплатами будет заниматься областное Министерство труда и социальной защиты РФ. Для пострадавших граждан будут открыты отдельные банковские счета. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня из-за ударов Украины. В Херсонской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент там находятся до 40 тысяч гражданских, отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Жителям Херсонской области, пострадавших от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), будет выплачено по 10 и 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко. «Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что выплатами будет заниматься областное Министерство труда и социальной защиты РФ. Для пострадавших граждан будут открыты отдельные банковские счета. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня из-за ударов Украины. В Херсонской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент там находятся до 40 тысяч гражданских, отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.