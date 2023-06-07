Пострадавшие от ЧС в Херсонской области получат компенсации

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Наводнение. Нижневартовск, наводнение, потоп
Размер выплаты пострадавшим в Херсонской области будет зависеть от степени повреждения, уточнил Андрей Алексеенко Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Жителям Херсонской области, пострадавших от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), будет выплачено по 10 и 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что выплатами будет заниматься областное Министерство труда и социальной защиты РФ. Для пострадавших граждан будут открыты отдельные банковские счета.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня из-за ударов Украины. В Херсонской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент там находятся до 40 тысяч гражданских, отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Жителям Херсонской области, пострадавших от затопления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), будет выплачено по 10 и 50 тысяч рублей. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко. «Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что выплатами будет заниматься областное Министерство труда и социальной защиты РФ. Для пострадавших граждан будут открыты отдельные банковские счета. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня из-за ударов Украины. В Херсонской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент там находятся до 40 тысяч гражданских, отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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