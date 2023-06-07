Mirror: Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее

Глава северокорейского государства Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийство в Северной Корее. Об этом сообщило издание Mirror. В Северной Корее самоубийства возросли по сравнению с прошлым годом на 40%.
«Диктатор назвал этот акт „изменой социализму“ и приказал местным органам власти принять превентивные меры», — говорится
«В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей», — заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Отмечается, что приказ о самоубийстве был доставлен во время экстренных встреч по стране.
В 2023 году произошло 35 самоубийств только в городе Чхонджин и округе Кенсон. Большинство случаев — это самоубийства полных семей. Смертность от голода среди жителей Северной Корее увеличилась в три раза за последний год.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что война и ядерная катастрофа считаются для него главными врагами. Он отметил, что Северная Корея прошла нелегкий путь для достижения высокого уровня ядерного потенциала. Ким Чен Ын приказал увеличивать производство ядерного оружия в геометрической прогрессии, передает «Национальная служба новостей».
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