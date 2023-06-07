Mirror: Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее

07 июня 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

В Северной Корее выросло число самоубийств на 40% за последний год Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава северокорейского государства Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийство в Северной Корее. Об этом сообщило издание Mirror. В Северной Корее самоубийства возросли по сравнению с прошлым годом на 40%. «Диктатор назвал этот акт „изменой социализму“ и приказал местным органам власти принять превентивные меры», — говорится в материале . Самоубийств в Северной Корее стало больше на 40% по сравнению с прошлым годом. «В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей», — заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Отмечается, что приказ о самоубийстве был доставлен во время экстренных встреч по стране. В 2023 году произошло 35 самоубийств только в городе Чхонджин и округе Кенсон. Большинство случаев — это самоубийства полных семей. Смертность от голода среди жителей Северной Корее увеличилась в три раза за последний год. Ранее Ким Чен Ын заявил, что война и ядерная катастрофа считаются для него главными врагами. Он отметил, что Северная Корея прошла нелегкий путь для достижения высокого уровня ядерного потенциала. Ким Чен Ын приказал увеличивать производство ядерного оружия в геометрической прогрессии, передает «Национальная служба новостей».

Глава северокорейского государства Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийство в Северной Корее. Об этом сообщило издание Mirror. В Северной Корее самоубийства возросли по сравнению с прошлым годом на 40%. «Диктатор назвал этот акт „изменой социализму“ и приказал местным органам власти принять превентивные меры», — говорится в материале. Самоубийств в Северной Корее стало больше на 40% по сравнению с прошлым годом. «В Северной Корее много внутренних волнений из-за трудной жизни людей», — заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Отмечается, что приказ о самоубийстве был доставлен во время экстренных встреч по стране. В 2023 году произошло 35 самоубийств только в городе Чхонджин и округе Кенсон. Большинство случаев — это самоубийства полных семей. Смертность от голода среди жителей Северной Корее увеличилась в три раза за последний год. Ранее Ким Чен Ын заявил, что война и ядерная катастрофа считаются для него главными врагами. Он отметил, что Северная Корея прошла нелегкий путь для достижения высокого уровня ядерного потенциала. Ким Чен Ын приказал увеличивать производство ядерного оружия в геометрической прогрессии, передает «Национальная служба новостей».