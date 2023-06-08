Военный эксперт Дандыкин: часть западного оружия для Украины продается на черном рынке

08 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Подпольные картели сбывают западное оружие, предназначенное для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть оружейных поставок западных стран Украине оказывается у подпольных картелей, которые занимаются его сбытом на черном рынке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Оружия идет много. С учетом того, что сами американцы говорили до 24 февраля прошлого года, что Украина — самое коррумпированное государство в Европе, все может быть. К тому же подтягиваются подпольные картели, которые торгуют этим оружием — это очень объемный рынок для того, чтобы его везде распространять. Поэтому ни 1%, ни 2%, а побольше поставляемого Киеву оружия попадает в третьи руки», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что между Украиной и ее западными партнерами могут быть скрытые договоренности при поставке вооружений. «Контроля особого нет. Я думаю, что есть еще и сговор на той стороне. В Польше, например. Это все нужно группировкам, в том числе и в Европе, на Ближнем Востоке. След идет уже далеко-далеко и за океан», — объяснил он. Ранее в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Однако затем оно попадает на черный рынок.

Часть оружейных поставок западных стран Украине оказывается у подпольных картелей, которые занимаются его сбытом на черном рынке. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Оружия идет много. С учетом того, что сами американцы говорили до 24 февраля прошлого года, что Украина — самое коррумпированное государство в Европе, все может быть. К тому же подтягиваются подпольные картели, которые торгуют этим оружием — это очень объемный рынок для того, чтобы его везде распространять. Поэтому ни 1%, ни 2%, а побольше поставляемого Киеву оружия попадает в третьи руки», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что между Украиной и ее западными партнерами могут быть скрытые договоренности при поставке вооружений. «Контроля особого нет. Я думаю, что есть еще и сговор на той стороне. В Польше, например. Это все нужно группировкам, в том числе и в Европе, на Ближнем Востоке. След идет уже далеко-далеко и за океан», — объяснил он. Ранее в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Однако затем оно попадает на черный рынок.