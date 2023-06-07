Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приложит все усилия для успешных переговоров по Каховской ГЭС Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Об этом написали в турецком издании TRT Haber. «Во время телефонного разговора [с Зеленским] Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции», — написали в издании . В материале указали, что турецкая сторона готова приложить все усилия для успешных переговоров. По мнению Эрдогана, в этом случае получится достичь договоренностей, как в случае с зерновой сделкой. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области, передает телеканал 360. Зеленский тут же поспешил обвинить в случившемся Россию. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские силы ударили по ГЭС из-за провальных попыток масштабного наступления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Об этом написали в турецком издании TRT Haber. «Во время телефонного разговора [с Зеленским] Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции», — написали в издании. В материале указали, что турецкая сторона готова приложить все усилия для успешных переговоров. По мнению Эрдогана, в этом случае получится достичь договоренностей, как в случае с зерновой сделкой. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области, передает телеканал 360. Зеленский тут же поспешил обвинить в случившемся Россию. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские силы ударили по ГЭС из-за провальных попыток масштабного наступления.