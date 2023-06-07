Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приложит все усилия для успешных переговоров по Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Об этом написали в турецком издании TRT Haber.

«Во время телефонного разговора [с Зеленским] Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции», — написали в издании. В материале указали, что турецкая сторона готова приложить все усилия для успешных переговоров. По мнению Эрдогана, в этом случае получится достичь договоренностей, как в случае с зерновой сделкой.

ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области, передает телеканал 360. Зеленский тут же поспешил обвинить в случившемся Россию. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские силы ударили по ГЭС из-за провальных попыток масштабного наступления.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Об этом написали в турецком издании TRT Haber. «Во время телефонного разговора [с Зеленским] Эрдоган высказал идею создания международной комиссии с участием экспертов от воюющих сторон, ООН и Турции», — написали в издании. В материале указали, что турецкая сторона готова приложить все усилия для успешных переговоров. По мнению Эрдогана, в этом случае получится достичь договоренностей, как в случае с зерновой сделкой. ВСУ ударили по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области, передает телеканал 360. Зеленский тут же поспешил обвинить в случившемся Россию. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские силы ударили по ГЭС из-за провальных попыток масштабного наступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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