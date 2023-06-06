06 июня 2023

Тюменцы раскупили вип-билеты на концерт Агутина, который пройдет в Тобольске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Стоимость самых дорогих билетов — десять тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты стоимостью 10 000 рублей на концерт Леонида Агутина, который пройдет в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Информация об этом размещена на официальном сайте тюменской филармонии.

«„Лето в Тобольском кремле“. Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин. Стоимость билетов от полутора до десяти тысяч рублей», — указано на сайте филармонии. Концерт состоится 15 июля.

На сайте тюменской филармонии указано, что местные жители раскупили почти все вип-места, расположенные в центральной части партера. Их стоимость — десять тысяч рублей.

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 28 июня по 15 июля. Свое участие в программе подтвердили саксофонист Игорь Бутман и певец Леонид Агутин, который выступит совместно с тюменским филармоническим оркестром. В этом году власти в три раза увеличили бюджет мероприятия по сравнению с прошлым.

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Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты стоимостью 10 000 рублей на концерт Леонида Агутина, который пройдет в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Информация об этом размещена на официальном сайте тюменской филармонии. «„Лето в Тобольском кремле“. Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин. Стоимость билетов от полутора до десяти тысяч рублей», — указано на сайте филармонии. Концерт состоится 15 июля. На сайте тюменской филармонии указано, что местные жители раскупили почти все вип-места, расположенные в центральной части партера. Их стоимость — десять тысяч рублей. Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 28 июня по 15 июля. Свое участие в программе подтвердили саксофонист Игорь Бутман и певец Леонид Агутин, который выступит совместно с тюменским филармоническим оркестром. В этом году власти в три раза увеличили бюджет мероприятия по сравнению с прошлым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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