Тюменцы раскупили вип-билеты на концерт Агутина, который пройдет в Тобольске. Скрин

07 июня 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Стоимость самых дорогих билетов — десять тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты стоимостью 10 000 рублей на концерт Леонида Агутина, который пройдет в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Информация об этом размещена на официальном сайте тюменской филармонии. «„Лето в Тобольском кремле“. Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин. Стоимость билетов от полутора до десяти тысяч рублей», — указано на сайте филармонии. Концерт состоится 15 июля. На сайте тюменской филармонии указано, что местные жители раскупили почти все вип-места, расположенные в центральной части партера. Их стоимость — десять тысяч рублей. Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 28 июня по 15 июля. Свое участие в программе подтвердили саксофонист Игорь Бутман и певец Леонид Агутин, который выступит совместно с тюменским филармоническим оркестром. В этом году власти в три раза увеличили бюджет мероприятия по сравнению с прошлым. Скрин с сайта тюменской филармонии

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты стоимостью 10 000 рублей на концерт Леонида Агутина, который пройдет в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Информация об этом размещена на официальном сайте тюменской филармонии. «„Лето в Тобольском кремле“. Тюменский филармонический оркестр и Леонид Агутин. Стоимость билетов от полутора до десяти тысяч рублей», — указано на сайте филармонии. Концерт состоится 15 июля. На сайте тюменской филармонии указано, что местные жители раскупили почти все вип-места, расположенные в центральной части партера. Их стоимость — десять тысяч рублей. Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 28 июня по 15 июля. Свое участие в программе подтвердили саксофонист Игорь Бутман и певец Леонид Агутин, который выступит совместно с тюменским филармоническим оркестром. В этом году власти в три раза увеличили бюджет мероприятия по сравнению с прошлым.