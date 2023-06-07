Эрдоган предложил Путину содействие в расследовании подрыва Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Турция может помочь в расследовании подрыва Каховской ГЭС Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Ситуацию о Каховской ГЭС президенты обсудили в ходе телефонного разговора. «Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. URA.RU)», — сообщила канцелярия. Эрдоган отметил, что возможно создание комиссии с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества. Турция может оказать содействие в этом. Ранее Эрдоган предложил инициативу с созданием международной комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению турецкого лидера, Россия и Украина достигнет договоренностей, как это было с зерновой сделкой. Эрдоган и Зеленский обсудили это в ходе телефонного разговора, передает «Национальная служба новостей».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Ситуацию о Каховской ГЭС президенты обсудили в ходе телефонного разговора. «Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. URA.RU)», — сообщила канцелярия. Эрдоган отметил, что возможно создание комиссии с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества. Турция может оказать содействие в этом. Ранее Эрдоган предложил инициативу с созданием международной комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению турецкого лидера, Россия и Украина достигнет договоренностей, как это было с зерновой сделкой. Эрдоган и Зеленский обсудили это в ходе телефонного разговора, передает «Национальная служба новостей».