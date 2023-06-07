Эрдоган предложил Путину содействие в расследовании подрыва Каховской ГЭС

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Турция может помочь в расследовании подрыва Каховской ГЭС Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Ситуацию о Каховской ГЭС президенты обсудили в ходе телефонного разговора.

«Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. URA.RU)», — сообщила канцелярия. Эрдоган отметил, что возможно создание комиссии с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества. Турция может оказать содействие в этом.

Ранее Эрдоган предложил инициативу с созданием международной комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению турецкого лидера, Россия и Украина достигнет договоренностей, как это было с зерновой сделкой. Эрдоган и Зеленский обсудили это в ходе телефонного разговора, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Ситуацию о Каховской ГЭС президенты обсудили в ходе телефонного разговора. «Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. URA.RU)», — сообщила канцелярия. Эрдоган отметил, что возможно создание комиссии с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества. Турция может оказать содействие в этом. Ранее Эрдоган предложил инициативу с созданием международной комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению турецкого лидера, Россия и Украина достигнет договоренностей, как это было с зерновой сделкой. Эрдоган и Зеленский обсудили это в ходе телефонного разговора, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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