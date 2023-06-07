Генерал Липовой: рубежи обороны, созданные Суровикиным, помогли в отражении наступления ВСУ

07 июня 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин в конце прошлого года организовал оборону на подконтрольных территориях в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рубежи обороны, созданные под руководством экс-командующего Объединенной группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина, позволили российским военным меньшими силами успешно отбить первую волну контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Рубежи обороны были построены по науке инженерной техники и было мощным сдерживающим фактором для наступающих войск и сильным психологическим фактором для обороняющихся войск. Получилось так, что мы незначительными силами, гораздо меньшими в сравнении с теми, которые наступали, успешно отразили атаки, тем самым нанесли моральный и материальный ущерб наступающим войскам ВСУ. Этим мы подорвали веру в победу, которую они раскручивали, якобы они обязательно прорвут оборону со всеми вытекающими последствиями. Генерал Суровикин оказался прав. Время подтвердило его правоту», — сказал Сергей Липовой. Герой РФ выразил мнение, что ВСУ продолжат атаковать российские позиции, чтобы выпросить у Запада новые транши оружия и финансов. «Они будут пытаться прорвать оборону на других направлениях. Будут пытаться организовать крупномасштабные провокации типа подрыва Каховской ГЭС. Будут различными комбинированными способами получить мнимый успех. Но только для того, чтобы показать перед своими западными и американскими хозяевами, что они способны на что-либо, чтобы получить очередной транш или выпросить очередную партию оружия», — заключил собеседник агентства. В декабре 2022 года военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что генерал армии Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. В ту пору Суровикин был командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Подоляка отметил, что под командованием генерала были созданы серьезные линии обороны и усовершенствовано взаимодействие различных родов войск для противодействия контрнаступлению ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рубежи обороны, созданные под руководством экс-командующего Объединенной группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина, позволили российским военным меньшими силами успешно отбить первую волну контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Рубежи обороны были построены по науке инженерной техники и было мощным сдерживающим фактором для наступающих войск и сильным психологическим фактором для обороняющихся войск. Получилось так, что мы незначительными силами, гораздо меньшими в сравнении с теми, которые наступали, успешно отразили атаки, тем самым нанесли моральный и материальный ущерб наступающим войскам ВСУ. Этим мы подорвали веру в победу, которую они раскручивали, якобы они обязательно прорвут оборону со всеми вытекающими последствиями. Генерал Суровикин оказался прав. Время подтвердило его правоту», — сказал Сергей Липовой. Герой РФ выразил мнение, что ВСУ продолжат атаковать российские позиции, чтобы выпросить у Запада новые транши оружия и финансов. «Они будут пытаться прорвать оборону на других направлениях. Будут пытаться организовать крупномасштабные провокации типа подрыва Каховской ГЭС. Будут различными комбинированными способами получить мнимый успех. Но только для того, чтобы показать перед своими западными и американскими хозяевами, что они способны на что-либо, чтобы получить очередной транш или выпросить очередную партию оружия», — заключил собеседник агентства. В декабре 2022 года военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что генерал армии Сергей Суровикин изменил способ ведения спецоперации. В ту пору Суровикин был командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Подоляка отметил, что под командованием генерала были созданы серьезные линии обороны и усовершенствовано взаимодействие различных родов войск для противодействия контрнаступлению ВСУ.