Школьница, избившая сверстницу в туалете в Нижнем Тагиле, записала видео с извинениями

31 января 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Школьница записала видео с извинениями за избиение сверстницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьница, которая избила сверстницу в туалете учебного заведения в Нижнем Тагиле, записала видеообращение с извинениями. Информация об этом появилась в соцсети. «Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков. Прошу простить меня», — говорит девочка в видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, В одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей и пнули ее ногой по голове. В качестве причин конфликта выдвигаются версии о краже вейпа и переписки в соцсетях. По факту происшествия региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Школьница, которая избила сверстницу в туалете учебного заведения в Нижнем Тагиле, записала видеообращение с извинениями. Информация об этом появилась в соцсети. «Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков. Прошу простить меня», — говорит девочка в видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, В одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей и пнули ее ногой по голове. В качестве причин конфликта выдвигаются версии о краже вейпа и переписки в соцсетях. По факту происшествия региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку.