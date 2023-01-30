30 января 2023

Школьница, избившая сверстницу в туалете в Нижнем Тагиле, записала видео с извинениями

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Школьница записала видео с извинениями за избиение сверстницы Фото:

Школьница, которая избила сверстницу в туалете учебного заведения в Нижнем Тагиле, записала видеообращение с извинениями. Информация об этом появилась в соцсети.

«Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков. Прошу простить меня», — говорит девочка в видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, В одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей и пнули ее ногой по голове. В качестве причин конфликта выдвигаются версии о краже вейпа и переписки в соцсетях. По факту происшествия региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

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Школьница, которая избила сверстницу в туалете учебного заведения в Нижнем Тагиле, записала видеообращение с извинениями. Информация об этом появилась в соцсети. «Приношу свои искренние извинения перед девочкой и ее родителями. Я очень сильно сожалею о содеянном и клянусь, что больше никогда не буду вестись ни на какие провокации и не буду совершать таких поступков. Прошу простить меня», — говорит девочка в видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, В одной из школ Нижнего Тагила подростки издевались над сверстницей и пнули ее ногой по голове. В качестве причин конфликта выдвигаются версии о краже вейпа и переписки в соцсетях. По факту происшествия региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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