Фонд ведет прием граждан в пермском Доме офицеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми супруги Валерий и Наталья Трегубовы пошли работать в реготделение фонда «Защитники Отечества». Сейчас их сын, 26-летний сын Дмитрий, находится в ДНР, где служит артиллеристом. В беседе с URA.RU Наталья Трегубова призналась, что не понаслышке знает, с какими проблемами могут сталкиваться военнослужащие.

«Наш сын находится на СВО, начиная с первого дня. Поэтому, конечно, для нас с мужем близки те вопросы, проблемы, с которыми к нам обращаются ветераны спецоперации, их семьи. Наша задача — внимательно выслушать каждого обратившегося, взять на сопровождение: проконтролировать, решена ли проблема, с которой к нам обратились, как быстро решена. Нужен определенный подход к людям, которые требуют особого внимания и поддержки», — призналась URA.RU Наталья.

Найти такой подход помогает опыт, полученный на прежней работе: оба супруга до недавнего времени работали в АО «Ветеран». Организация занималась доставкой пенсий в Перми и Пермском крае.

Отделение фонда «Защитники Отечества» в Перми открылось 30 мая. Задача фонда — оказание квалифицированной помощи ветеранам спецоперации, а также семьям погибших участников СВО. Так, региональное отделение фонда добилось обеспечения лекарствами пермяка, который сейчас находится на лечении в Москве после тяжелого ранения.

Наталья Трегубова (справа) и ее муж Валерий в фонде «Защитники Отечества» помогают военнослужащим в решении различных вопросов Фото: Максим Анфалов