Помилованную Лукашенко Сапегу передали российской делегации. Видео

07 июня 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Софья Сапега была помилована Александром Лукашенко Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Россиянку Софью Сапегу, которую обвиняли в разжигании социальной вражды, передали российской делегации Приморского края. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. До этого Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее ходатайство о передаче в РФ. «Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново», — сообщил в своем telegram-канале Олег Кожемяко. Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял соответствующее решение после его личного обращения. По данным белорусского агентства «Белта», Сапегу передали краевой делегации, которую возглавляет губернатор. Кожемяко подчеркнул, что решение Лукашенко свидетельствует о том, что он является мудрый руководитель и сильный человек. «Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении», — добавил губернатор. Ранее белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам колонии. Кроме разжигания ненависти она обвинялась в незаконных действиях с персональными данными. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ сделают все, чтобы защитить законные интересы осужденной. Позже стало известно, что Генпрокуратура Республики готова передать заключенную в Россию. Также сообщалось, что экс-главред telegram-канала NEXTA Роман Протасевич давал против Сапеги показания в суде. Он тоже был обвинен в «заговоре с целью захвата власти», однако в конце 25 мая этого года его помиловали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянку Софью Сапегу, которую обвиняли в разжигании социальной вражды, передали российской делегации Приморского края. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. До этого Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее ходатайство о передаче в РФ. «Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново», — сообщил в своем telegram-канале Олег Кожемяко. Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял соответствующее решение после его личного обращения. По данным белорусского агентства «Белта», Сапегу передали краевой делегации, которую возглавляет губернатор. Кожемяко подчеркнул, что решение Лукашенко свидетельствует о том, что он является мудрый руководитель и сильный человек. «Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении», — добавил губернатор. Ранее белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам колонии. Кроме разжигания ненависти она обвинялась в незаконных действиях с персональными данными. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты РФ сделают все, чтобы защитить законные интересы осужденной. Позже стало известно, что Генпрокуратура Республики готова передать заключенную в Россию. Также сообщалось, что экс-главред telegram-канала NEXTA Роман Протасевич давал против Сапеги показания в суде. Он тоже был обвинен в «заговоре с целью захвата власти», однако в конце 25 мая этого года его помиловали.