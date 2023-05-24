Baza: экс-главред NEXTA Протасевич дал показания против своей подруги Сапеги

24 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги Фото: социальные сети Романа Протасевича Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу. В основном на его показаниях и строилось обвинение», — передает telegram-канал. По данным СМИ, дело о передаче Сапеги может быть направлено в суд Владивостока, где обвиняемая была зарегистрирована в последний раз. Ранее стало известно, что осужденный из-за протестов в Беларуси Протасевич был помилован. До этого оппозиционеру могло грозить восемь лет колонии, напоминает MK.RU . Также сообщалось, что белорусская сторона готова передать Сапегу России с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Спустя время генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство активистки о передаче ее в РФ.

Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу. В основном на его показаниях и строилось обвинение», — передает telegram-канал. По данным СМИ, дело о передаче Сапеги может быть направлено в суд Владивостока, где обвиняемая была зарегистрирована в последний раз. Ранее стало известно, что осужденный из-за протестов в Беларуси Протасевич был помилован. До этого оппозиционеру могло грозить восемь лет колонии, напоминает MK.RU. Также сообщалось, что белорусская сторона готова передать Сапегу России с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Спустя время генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство активистки о передаче ее в РФ.