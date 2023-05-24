Baza: экс-главред NEXTA Протасевич дал показания против своей подруги Сапеги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги Фото:

Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу. В основном на его показаниях и строилось обвинение», — передает telegram-канал. По данным СМИ, дело о передаче Сапеги может быть направлено в суд Владивостока, где обвиняемая была зарегистрирована в последний раз.

Ранее стало известно, что осужденный из-за протестов в Беларуси Протасевич был помилован. До этого оппозиционеру могло грозить восемь лет колонии, напоминает MK.RU.

Также сообщалось, что белорусская сторона готова передать Сапегу России с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Спустя время генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство активистки о передаче ее в РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу. В основном на его показаниях и строилось обвинение», — передает telegram-канал. По данным СМИ, дело о передаче Сапеги может быть направлено в суд Владивостока, где обвиняемая была зарегистрирована в последний раз. Ранее стало известно, что осужденный из-за протестов в Беларуси Протасевич был помилован. До этого оппозиционеру могло грозить восемь лет колонии, напоминает MK.RU. Также сообщалось, что белорусская сторона готова передать Сапегу России с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Спустя время генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство активистки о передаче ее в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...