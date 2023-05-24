Baza: экс-главред NEXTA Протасевич дал показания против своей подруги Сапеги

Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал показания против своей бывшей девушки Софьи Сапеги, которую обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Помилованный Роман Протасевич дал показания на свою бывшую девушку Софью Сапегу. В основном на его показаниях и строилось обвинение», — передает telegram-канал. По данным СМИ, дело о передаче Сапеги может быть направлено в суд Владивостока, где обвиняемая была зарегистрирована в последний раз.
Ранее стало известно, что осужденный из-за протестов в Беларуси Протасевич был помилован. До этого оппозиционеру могло грозить восемь лет колонии, напоминает
Также сообщалось, что белорусская сторона готова передать Сапегу России с учетом отбывания оставшегося срока на родине. Спустя время генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство активистки о передаче ее в РФ.
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