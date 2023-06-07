Росстат: за чертой бедности оказались почти 20 млн россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
В 2023 году количество малоимущих меньше, чем годом ранее, сообщили в Росстате Фото:

В России за первый квартал 2023 года за чертой бедности оказались 19,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Росстате.

«Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек», — говорится в сообщении Росстата. При этом, количество бедных граждан в первом квартале 2022 года составляло 20,9 миллионов.

Ранее в Росстате сообщили, что уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей. По статистическим данным, за чертой бедности оказалось менее 10% россиян впервые с 1992 года, передает «Федеральное агентство новостей». Также рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало увеличение зарплат россиян в 2023 году на 3%.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России за первый квартал 2023 года за чертой бедности оказались 19,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Росстате. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек», — говорится в сообщении Росстата. При этом, количество бедных граждан в первом квартале 2022 года составляло 20,9 миллионов. Ранее в Росстате сообщили, что уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей. По статистическим данным, за чертой бедности оказалось менее 10% россиян впервые с 1992 года, передает «Федеральное агентство новостей». Также рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало увеличение зарплат россиян в 2023 году на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...