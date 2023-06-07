Росстат: за чертой бедности оказались почти 20 млн россиян 07 июня 2023 в 22:17 Размер текста - 17 + В 2023 году количество малоимущих меньше, чем годом ранее, сообщили в Росстате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России за первый квартал 2023 года за чертой бедности оказались 19,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Росстате. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек», — говорится в сообщении Росстата. При этом, количество бедных граждан в первом квартале 2022 года составляло 20,9 миллионов. Ранее в Росстате сообщили, что уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей. По статистическим данным, за чертой бедности оказалось менее 10% россиян впервые с 1992 года, передает «Федеральное агентство новостей». Также рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало увеличение зарплат россиян в 2023 году на 3%. В России за первый квартал 2023 года за чертой бедности оказались 19,6 миллиона человек. Об этом сообщили в Росстате. «Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек», — говорится в сообщении Росстата. При этом, количество бедных граждан в первом квартале 2022 года составляло 20,9 миллионов. Ранее в Росстате сообщили, что уровень бедности в России достиг рекордно низких показателей. По статистическим данным, за чертой бедности оказалось менее 10% россиян впервые с 1992 года, передает «Федеральное агентство новостей». Также рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало увеличение зарплат россиян в 2023 году на 3%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям