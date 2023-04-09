09 апреля 2023

Россиянам спрогнозировали рост зарплат в 2023 году

«Известия»: доходы россиян в 2023 вырастут на 3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5% Фото:

Реальные доходы россиян в 2023 могут повыситься на 3%, а инфляция снизится до 6,5%. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%», — пишут «Известия», ссылаясь на прогноз «Эксперт РА».

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявила, что зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. По данным Росстата, за III квартал 2022 года за чертой бедности оказалось 15,3 миллиона человек, это составляет 10,5% граждан. Среди основных целей РФ в 2023 году Путин назвал рост реальной заработной платы. Он поручил правительству и Центробанку снизить уровень бедности в стране.

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Реальные доходы россиян в 2023 могут повыситься на 3%, а инфляция снизится до 6,5%. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА». «Инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%», — пишут «Известия», ссылаясь на прогноз «Эксперт РА». Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявила, что зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22%, а среднедушевой доход вырос на 12,5%. По данным Росстата, за III квартал 2022 года за чертой бедности оказалось 15,3 миллиона человек, это составляет 10,5% граждан. Среди основных целей РФ в 2023 году Путин назвал рост реальной заработной платы. Он поручил правительству и Центробанку снизить уровень бедности в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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