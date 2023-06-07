07 июня 2023

Рогов заявил о наступлении танковой группы боевиков ВСУ в Запорожье

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ВСУ наступают на Запорожском фронте, сообщил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал Рогов у себя в telegram-канале.

Он также сообщил о том, что ведутся бои высокой интенсивности. ВСУ ведут огонь из танков и артиллерии без перерывов. «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — передал Рогов.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Newsweek рассказал, чем закончится провал контрнаступления ВСУ.

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Вооруженные силы Украины в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал Рогов у себя в telegram-канале. Он также сообщил о том, что ведутся бои высокой интенсивности. ВСУ ведут огонь из танков и артиллерии без перерывов. «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — передал Рогов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Newsweek рассказал, чем закончится провал контрнаступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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