Рогов заявил о наступлении танковой группы боевиков ВСУ в Запорожье 08 июня 2023 в 03:36 Размер текста - 17 + ВСУ наступают на Запорожском фронте, сообщил Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал Рогов у себя в telegram-канале. Он также сообщил о том, что ведутся бои высокой интенсивности. ВСУ ведут огонь из танков и артиллерии без перерывов. «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — передал Рогов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Newsweek рассказал, чем закончится провал контрнаступления ВСУ. Вооруженные силы Украины в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал Рогов у себя в telegram-канале. Он также сообщил о том, что ведутся бои высокой интенсивности. ВСУ ведут огонь из танков и артиллерии без перерывов. «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — передал Рогов. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Newsweek рассказал, чем закончится провал контрнаступления ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям