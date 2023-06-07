Рогов заявил о наступлении танковой группы боевиков ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины в виде танковой группы боевиков пошли в наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта. Между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», —
Он также сообщил о том, что ведутся бои высокой интенсивности. ВСУ ведут огонь из танков и артиллерии без перерывов. «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — передал Рогов.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Newsweek рассказал, чем закончится провал контрнаступления ВСУ.
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