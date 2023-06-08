Экс-силовик из Челябинска назначен новым тюменским омбудсменом

Олег Датских назначен уполномоченным по правам человека в Тюменской области
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Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, миневцев сергей
Олег Датских сменил Сергея Миневцева (на фото), который защищал права тюменцев последние 10 лет Фото:

Новым уполномоченным по правам человека в Тюменской области стал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Олег Датских, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник. Решение об этом было принято 8 июня Тюменской областной думой. До мэрии регионального центра чиновник работал в МВД, ФМС и правительстве Челябинской области.

«Назначить Датских Олега Эриковича на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Срок полномочий — пять лет», — говорится в решении, поддержанном депутатами. На своем посту новый омбудсмен сменил Сергея Миневцева, который защищал права тюменцев последние 10 лет.

Датских родился 21 апреля 1965 года в Ялуторовске Тюменской области. В 2005 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Служил в различных подразделениях МВД и ФМС. В марте 2014 года Датских возглавил УФМС по Челябинской области. После ликвидации ведомства Датских стал замминистра имущества и природных ресурсов Челябинской области. В марте 2017 года назначен руководителем Государственной жилищной инспекции региона, ушел в отставку в сентябре 2019 года, после чего переехал в Тюмень.

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Новым уполномоченным по правам человека в Тюменской области стал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Олег Датских, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник. Решение об этом было принято 8 июня Тюменской областной думой. До мэрии регионального центра чиновник работал в МВД, ФМС и правительстве Челябинской области. «Назначить Датских Олега Эриковича на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Срок полномочий — пять лет», — говорится в решении, поддержанном депутатами. На своем посту новый омбудсмен сменил Сергея Миневцева, который защищал права тюменцев последние 10 лет. Датских родился 21 апреля 1965 года в Ялуторовске Тюменской области. В 2005 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Служил в различных подразделениях МВД и ФМС. В марте 2014 года Датских возглавил УФМС по Челябинской области. После ликвидации ведомства Датских стал замминистра имущества и природных ресурсов Челябинской области. В марте 2017 года назначен руководителем Государственной жилищной инспекции региона, ушел в отставку в сентябре 2019 года, после чего переехал в Тюмень.
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