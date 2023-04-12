Новым тюменским омбудсменом станет экс-силовик и чиновник из Челябинска

Новым уполномоченным по правам человека в Тюменской области станет директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Олег Датских. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. До мэрии регионального центра чиновник работал в МВД, ФМС и правительстве Челябинской области.
«Датских станет омбудсменом вместо Сергея Миневцева, чей срок полномочий истекает в этом году. Кандидатура уже согласована с региональными властями», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.
По данным агентства, Датских родился 21 апреля 1965 года в Ялуторовске Тюменской области. В 2005 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Служил в различных подразделениях МВД и ФМС. В марте 2014 года Датских возглавил УФМС по Челябинской области. После ликвидации ведомства Датских стал замминистра имущества и природных ресурсов Челябинской области. В марте 2017 года назначен руководителем Государственной жилищной инспекции региона, ушел в отставку в сентябре 2019 года, после чего переехал в Тюмень.
Ранее URA.RU писало, что Миневцев покидает пост омбудсмена после 24 мая. Он проработал в этой должности два срока подряд, положенных по законадательству.
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