Губернатор Шумков рассказал, как власти экономят на строительстве дорог

В Курганской области строят дороги из щебня вместо асфальта

В Курганской области в целях экономии использую щебень при строительстве дорог (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области строительство дорог из щебня вместо асфальта помогает экономить деньги властям. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в интервью пресс-службе правительства. Видео опубликовано в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Щебенку закатывают в основание, которое перед этим выровняли и подготовили. Здесь есть несколько плюсов. Такое строительство стоит дешевле в пять-семь раз, чем асфальт. Нередко по дорогам между населенными пунктами ездят машины, которые перевозят лес или зерно. Асфальтовое покрытие быстро портится. Плюс, если строить полноценную с асфальтом, то проектирование объекта будет идти годами. С щебенкой проще», — подчеркнул Шумков. При этом жители населенных пунктов будут передвигаться по сухим дорогам круглогодично.

В следующем году, по словам курганского губернатора, подобным способом сделают 100 километров. Шумков отметил, что этот проект должен прижиться в Курганской области.

Ранее URA.RU писало, Шумков в этом же интервью перечислил причины, из-за которых промышленность региона находилась в упадке около 30 лет. По его словам, за это время регион растерял свой промышленный потенциал и пришлось начинать все с нуля.