Спикера челябинского заксобрания отправят в отставку в ускоренном порядке

Депутаты челябинского заксобрания собираются утвердить отставку спикера Александра Лазарева на внеочередной сессии. Об этом сообщил URA.RU 8 июня источник в ЗСО.
«Внеочередную сессию заксобрания предлагается провести 15 июня. Сейчас уточняется, удастся ли во время отпусков депутатов обеспечить кворум. Если да, то через неделю коллеги проголосуют за сложение Лазаревым полномочий и утвердят временным председателем вице-спикера Павла Киселева», — рассказал инсайдер.
По его словам, это позволит также ускорить передачу мандата Лазарева другому кандидату-«списочнику», единороссу Валерию Филиппову. Соответственно, за нового председателя — Олега Гербера — депутаты проголосуют на плановом заседании 29 июня.
«Вопрос прорабатывается. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Об отставке Лазарева стало известно 7 июня. Спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ.
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