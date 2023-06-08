Спикера челябинского заксобрания отправят в отставку в ускоренном порядке

Александр Лазарев может проститься с коллегами уже 15 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты челябинского заксобрания собираются утвердить отставку спикера Александра Лазарева на внеочередной сессии. Об этом сообщил URA.RU 8 июня источник в ЗСО.

«Внеочередную сессию заксобрания предлагается провести 15 июня. Сейчас уточняется, удастся ли во время отпусков депутатов обеспечить кворум. Если да, то через неделю коллеги проголосуют за сложение Лазаревым полномочий и утвердят временным председателем вице-спикера Павла Киселева», — рассказал инсайдер.

По его словам, это позволит также ускорить передачу мандата Лазарева другому кандидату-«списочнику», единороссу Валерию Филиппову. Соответственно, за нового председателя — Олега Гербера — депутаты проголосуют на плановом заседании 29 июня.

«Вопрос прорабатывается. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Об отставке Лазарева стало известно 7 июня. Спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ.