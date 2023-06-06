06 июня 2023

В Челябинске подобрали преемника уходящему в отставку спикеру заксобрания

Олег Гербер сменит Александра Лазарева на посту главы челябинского парламента
© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, портрет, гербер олег
Олег Гербер возглавит челябинский парламент с конца июня Фото:

Заксобрание Челябинской области после отставки спикера Александра Лазарева возглавит его нынешний заместитель Олег Гербер. Об этом 7 июня сообщил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России».

«Сейчас Гербер руководит фракцией „ЕР“ в заксобрании, являясь также вице-спикером. Поскольку единороссы составляют в областном парламенте большинство, его избрание дело решенное. Осталось лишь утвердить кандидатуру Гербера на областной партийной конференции», — пояснил инсайдер.

По его словам, конференция состоится до 28 июня, на которое назначено последнее перед каникулами заседание ЗСО. На нем депутаты утвердят сложение полномочий Лазаревым и проголосуют за нового председателя. В реготделении «ЕР» и сам Гербер от комментариев отказались.

Гербер считается человеком губернатора Алексея Текслера, с которым вместе работал в Норильске. Лазарев перейдет на должность вице-губернатора и будет отвечать в областном правительстве за связи с Донбассом и новыми регионами России.

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Заксобрание Челябинской области после отставки спикера Александра Лазарева возглавит его нынешний заместитель Олег Гербер. Об этом 7 июня сообщил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России». «Сейчас Гербер руководит фракцией „ЕР“ в заксобрании, являясь также вице-спикером. Поскольку единороссы составляют в областном парламенте большинство, его избрание дело решенное. Осталось лишь утвердить кандидатуру Гербера на областной партийной конференции», — пояснил инсайдер. По его словам, конференция состоится до 28 июня, на которое назначено последнее перед каникулами заседание ЗСО. На нем депутаты утвердят сложение полномочий Лазаревым и проголосуют за нового председателя. В реготделении «ЕР» и сам Гербер от комментариев отказались. Гербер считается человеком губернатора Алексея Текслера, с которым вместе работал в Норильске. Лазарев перейдет на должность вице-губернатора и будет отвечать в областном правительстве за связи с Донбассом и новыми регионами России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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