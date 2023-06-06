В Челябинске подобрали преемника уходящему в отставку спикеру заксобрания

Заксобрание Челябинской области после отставки спикера Александра Лазарева возглавит его нынешний заместитель Олег Гербер. Об этом 7 июня сообщил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России».
«Сейчас Гербер руководит фракцией „ЕР“ в заксобрании, являясь также вице-спикером. Поскольку единороссы составляют в областном парламенте большинство, его избрание дело решенное. Осталось лишь утвердить кандидатуру Гербера на областной партийной конференции», — пояснил инсайдер.
По его словам, конференция состоится до 28 июня, на которое назначено последнее перед каникулами заседание ЗСО. На нем депутаты утвердят сложение полномочий Лазаревым и проголосуют за нового председателя. В реготделении «ЕР» и сам Гербер от комментариев отказались.
Гербер считается человеком губернатора Алексея Текслера, с которым вместе работал в Норильске. Лазарев перейдет на должность вице-губернатора и будет отвечать в областном правительстве за связи с Донбассом и новыми регионами России.
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