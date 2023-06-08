По неизвестным причинам задерживается прилет в Тюмень рейса из Сочи авиакомпаний «Ямал» и Utair

Табло аэропорта Рощино сообщает о задержке, хотя плановое время прилета пока не изменилось Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюменском Рощино задерживается прилет объединенного авиарейса компаний «Ямал» и «Utair» из Сочи. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта.

«Рейсы YC 2514 и ЮТ 514, авиакомпании „Ямал“ и Utair. Статус объединенного рейса — задерживается. Рассчетное время прибытия — 16:10», — сообщает электронное табло.

В справочной аэропорта пояснили, что расчетное время прибытия рейсов совпадает с плановым. Почему на табло отражается информация о задержке, пояснить не смогли. Известно, что ни в Сочи, ни в Тюмени погода свободному авиасообщению не мешает.