Табло аэропорта Рощино сообщает о задержке, хотя плановое время прилета пока не изменилось
В Тюменском Рощино задерживается прилет объединенного авиарейса компаний «Ямал» и «Utair» из Сочи. Об этом сообщает электронное табло международного аэропорта.
«Рейсы YC 2514 и ЮТ 514, авиакомпании „Ямал“ и Utair. Статус объединенного рейса — задерживается. Рассчетное время прибытия — 16:10», — сообщает электронное табло.
В справочной аэропорта пояснили, что расчетное время прибытия рейсов совпадает с плановым. Почему на табло отражается информация о задержке, пояснить не смогли. Известно, что ни в Сочи, ни в Тюмени погода свободному авиасообщению не мешает.
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