Руководство объяснилось перед бастующими свердловскими шахтерами

Руководство «Мариинского прииска» опровергло планы по сокращению бастующих шахтеров
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, состав, тоннель, узкоколейка
Шахту планируется законсервировать, а сотрудников перевести на другие производства Фото:
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Забастовка на Мариинском прииске

Информация о сокращении сотрудников на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») не соответствует действительности. Предприятие ждет модернизация и реконструкция, из-за чего изменится организационно-штатная структура, но это не означает массовых увольнений, сообщили URA.RU представители «Мариинского прииска».

«Приказ о проведении каких-либо оргштатных мероприятий не издавался, уведомления о прекращении трудовых отношений сотрудники не получали […] Инвестиционным проектом предусмотрено поэтапное техническое перевооружение и реконструкция предприятия, а также строительство собственного флотационного завода», — говорится в сообщении предприятия.

Проект также предусматривает работы по добыче руды открытым способом в недрах Малышевского и Аульского месторождений, которые кажутся более целесообразными с экономической точки зрения. Поэтому действующую шахту планируется законсервировать, так как расходы на содержание перекрывают доходы от добычи сырья. Все это приведет к изменениям в организационно-штатной структуре, но сотрудников не планируют отправлять на улицу.

8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.

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Информация о сокращении сотрудников на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») не соответствует действительности. Предприятие ждет модернизация и реконструкция, из-за чего изменится организационно-штатная структура, но это не означает массовых увольнений, сообщили URA.RU представители «Мариинского прииска». «Приказ о проведении каких-либо оргштатных мероприятий не издавался, уведомления о прекращении трудовых отношений сотрудники не получали […] Инвестиционным проектом предусмотрено поэтапное техническое перевооружение и реконструкция предприятия, а также строительство собственного флотационного завода», — говорится в сообщении предприятия. Проект также предусматривает работы по добыче руды открытым способом в недрах Малышевского и Аульского месторождений, которые кажутся более целесообразными с экономической точки зрения. Поэтому действующую шахту планируется законсервировать, так как расходы на содержание перекрывают доходы от добычи сырья. Все это приведет к изменениям в организационно-штатной структуре, но сотрудников не планируют отправлять на улицу. 8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.
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