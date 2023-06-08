Главные единороссы УрФО получили задание по спецоперации

К решению проблем участников СВО в регионах УрФО подключат «Единую Россию»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поручил единороссам включиться в решение проблем ветеранов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководители отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам совещания уральского межрегионального совета партии в Тюмени заявил полпред президента РФ Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. Участниками встречи были главы региональных ячеек ЕР — губернаторы регионов Урала.

«У нас сформирована инфраструктура социальной поддержки военнослужащих СВО и членов их семей. В первую очередь, это фонд „Защитники Отечества“, отделения которого открыты во всех регионах УрФО. Социальные кураторы фонда обеспечат необходимое сопровождение участников СВО и их близких, но им нужно помогать. Партия должна не только организовать системный мониторинг проблемных вопросов, требующих немедленного решения, но и еще более активно включаться в их решение», — обратил внимание Якушев.

Кроме темы СВО, с единороссами обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании-2024. Полпред обозначил, что «Единая Россия» должна «обеспечить законность и порядок» в подготовке всех выборов. «Буду держать вопрос на личном и очень жестком контроле», — акцентировал он.

На территории УрФО в предстоящий единый день голосования — 10 сентября — пройдет сразу несколько крупных кампаний. В Тюменской области пройдут выборы губернатора, также будут избраны новые созывы городских дум Екатеринбурга и Тюмени. Особое голосование запланировано в ЯНАО: там губернатора изберут депутаты заксобрания.

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Руководители отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам совещания уральского межрегионального совета партии в Тюмени заявил полпред президента РФ Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. Участниками встречи были главы региональных ячеек ЕР — губернаторы регионов Урала. «У нас сформирована инфраструктура социальной поддержки военнослужащих СВО и членов их семей. В первую очередь, это фонд „Защитники Отечества“, отделения которого открыты во всех регионах УрФО. Социальные кураторы фонда обеспечат необходимое сопровождение участников СВО и их близких, но им нужно помогать. Партия должна не только организовать системный мониторинг проблемных вопросов, требующих немедленного решения, но и еще более активно включаться в их решение», — обратил внимание Якушев. Кроме темы СВО, с единороссами обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании-2024. Полпред обозначил, что «Единая Россия» должна «обеспечить законность и порядок» в подготовке всех выборов. «Буду держать вопрос на личном и очень жестком контроле», — акцентировал он. На территории УрФО в предстоящий единый день голосования — 10 сентября — пройдет сразу несколько крупных кампаний. В Тюменской области пройдут выборы губернатора, также будут избраны новые созывы городских дум Екатеринбурга и Тюмени. Особое голосование запланировано в ЯНАО: там губернатора изберут депутаты заксобрания.
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