Главные единороссы УрФО получили задание по спецоперации

К решению проблем участников СВО в регионах УрФО подключат «Единую Россию»

08 июня 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поручил единороссам включиться в решение проблем ветеранов СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководители отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам совещания уральского межрегионального совета партии в Тюмени заявил полпред президента РФ Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. Участниками встречи были главы региональных ячеек ЕР — губернаторы регионов Урала. «У нас сформирована инфраструктура социальной поддержки военнослужащих СВО и членов их семей. В первую очередь, это фонд „Защитники Отечества“, отделения которого открыты во всех регионах УрФО. Социальные кураторы фонда обеспечат необходимое сопровождение участников СВО и их близких, но им нужно помогать. Партия должна не только организовать системный мониторинг проблемных вопросов, требующих немедленного решения, но и еще более активно включаться в их решение», — обратил внимание Якушев. Кроме темы СВО, с единороссами обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании-2024. Полпред обозначил, что «Единая Россия» должна «обеспечить законность и порядок» в подготовке всех выборов. «Буду держать вопрос на личном и очень жестком контроле», — акцентировал он. На территории УрФО в предстоящий единый день голосования — 10 сентября — пройдет сразу несколько крупных кампаний. В Тюменской области пройдут выборы губернатора, также будут избраны новые созывы городских дум Екатеринбурга и Тюмени. Особое голосование запланировано в ЯНАО: там губернатора изберут депутаты заксобрания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководители отделений «Единой России» в регионах УрФО должны более активно включиться в решение проблем участников спецоперации и членов их семей. Об этом по итогам совещания уральского межрегионального совета партии в Тюмени заявил полпред президента РФ Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. Участниками встречи были главы региональных ячеек ЕР — губернаторы регионов Урала. «У нас сформирована инфраструктура социальной поддержки военнослужащих СВО и членов их семей. В первую очередь, это фонд „Защитники Отечества“, отделения которого открыты во всех регионах УрФО. Социальные кураторы фонда обеспечат необходимое сопровождение участников СВО и их близких, но им нужно помогать. Партия должна не только организовать системный мониторинг проблемных вопросов, требующих немедленного решения, но и еще более активно включаться в их решение», — обратил внимание Якушев. Кроме темы СВО, с единороссами обсудили подготовку к региональным выборам 2023 года и президентской кампании-2024. Полпред обозначил, что «Единая Россия» должна «обеспечить законность и порядок» в подготовке всех выборов. «Буду держать вопрос на личном и очень жестком контроле», — акцентировал он. На территории УрФО в предстоящий единый день голосования — 10 сентября — пройдет сразу несколько крупных кампаний. В Тюменской области пройдут выборы губернатора, также будут избраны новые созывы городских дум Екатеринбурга и Тюмени. Особое голосование запланировано в ЯНАО: там губернатора изберут депутаты заксобрания.