Египтяне поймали акулу, съевшую Владимира Попова
Жители Хургады выловили тигровую акулу, убившую россиянина Владимира Попова на центральном пляже. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Египтяне поймали тигровую акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова», — говорится в материале канала. Они также опубликовали в соцсетях видео с пойманной рыбой.
Ранее сообщалось, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на пару. В результате нападения акула съела молодого человека. Вскоре выяснилось, что погибшим оказался россиянин 23-летний Владимир Попов.
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