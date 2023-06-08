Египтяне поймали акулу, съевшую россиянина на пляже. Видео

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Океанариум Екатеринбурга, акула
Египтяне поймали акулу, съевшую Владимира Попова Фото:

Жители Хургады выловили тигровую акулу, убившую россиянина Владимира Попова на центральном пляже. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Египтяне поймали тигровую акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова», — говорится в материале канала. Они также опубликовали в соцсетях видео с пойманной рыбой.

Ранее сообщалось, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на пару. В результате нападения акула съела молодого человека. Вскоре выяснилось, что погибшим оказался россиянин 23-летний Владимир Попов.

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Жители Хургады выловили тигровую акулу, убившую россиянина Владимира Попова на центральном пляже. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Египтяне поймали тигровую акулу-убийцу, которая напала на 23-летнего Владимира Попова», — говорится в материале канала. Они также опубликовали в соцсетях видео с пойманной рыбой. Ранее сообщалось, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на пару. В результате нападения акула съела молодого человека. Вскоре выяснилось, что погибшим оказался россиянин 23-летний Владимир Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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