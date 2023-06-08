Vesti.ua: атташе посольства США на Украине обворовали в Киеве 09 июня 2023 в 00:29 Размер текста - 17 + Мужчина лишился 400 $ и айфона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Атташе посольства Соединенных Штатов был обворован на Украине. Он лишился кошелька, банковских карт и айфона. Об этом рассказали украинские СМИ. «Известно, что мужчина работает дипломатом в посольстве США. Он обратился в полицию и заявил, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками», — передает издание Vesti.ua. Позже выяснилось, что с одной из банковских карт были сняты 400 $. Ранее на торговых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже украденных терминалов интернет-связи Starlink, которые производит компания SpaceX. Ранее Запад передал эти спутники для помощи Украине в противостоянии РФ. Атташе посольства Соединенных Штатов был обворован на Украине. Он лишился кошелька, банковских карт и айфона. Об этом рассказали украинские СМИ. «Известно, что мужчина работает дипломатом в посольстве США. Он обратился в полицию и заявил, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками», — передает издание Vesti.ua. Позже выяснилось, что с одной из банковских карт были сняты 400 $. Ранее на торговых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже украденных терминалов интернет-связи Starlink, которые производит компания SpaceX. Ранее Запад передал эти спутники для помощи Украине в противостоянии РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям