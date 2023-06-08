08 июня 2023

Vesti.ua: атташе посольства США на Украине обворовали в Киеве

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Мужчина лишился 400 $ и айфона Фото:

Атташе посольства Соединенных Штатов был обворован на Украине. Он лишился кошелька, банковских карт и айфона. Об этом рассказали украинские СМИ.

«Известно, что мужчина работает дипломатом в посольстве США. Он обратился в полицию и заявил, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками», — передает издание Vesti.ua. Позже выяснилось, что с одной из банковских карт были сняты 400 $.

Ранее на торговых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже украденных терминалов интернет-связи Starlink, которые производит компания SpaceX. Ранее Запад передал эти спутники для помощи Украине в противостоянии РФ.

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Атташе посольства Соединенных Штатов был обворован на Украине. Он лишился кошелька, банковских карт и айфона. Об этом рассказали украинские СМИ. «Известно, что мужчина работает дипломатом в посольстве США. Он обратился в полицию и заявил, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками», — передает издание Vesti.ua. Позже выяснилось, что с одной из банковских карт были сняты 400 $. Ранее на торговых интернет-площадках были обнаружены объявления о продаже украденных терминалов интернет-связи Starlink, которые производит компания SpaceX. Ранее Запад передал эти спутники для помощи Украине в противостоянии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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