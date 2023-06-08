08 июня 2023

МОС Египта начало лабораторное обследование напавшей на россиянина акулы

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Океанариум Екатеринбурга, акула
Результаты обследования акулы будут представлены позже, сообщили в Египте Фото:

В Египте проводят лабораторное обследование акулы, ранее напавшей на россиянина. Специалисты хотят разобраться в причинах ее агрессивного поведения. Об этом рассказали в Министерстве окружающей среды (МОС) Египта.

«Специализированной рабочей группе министерства окружающей среды Египта в сотрудничестве с другими компетентными органами удалось выловить акулу, которая стала виновницей смерти человека, и она была передана в лабораторию для исследования и получения информации, необходимой для определения возможной причины нападения», — сказано в сообщении МОС Египта, содержание которого приводи РИА Новости.

Также сообщается, что ведомство подготовит отчет о результатах проделанной работы исследователей после завершения работы. Кроме того, министр окружающей среды распорядилась применить все меры, чтобы достичь соблюдения стандартов безопасности на египетских пляжах.

Ранее стало известно, что в Египте на пляже курорта Хургада тигровая акула напала на туриста, утащив его под воду. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.

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В Египте проводят лабораторное обследование акулы, ранее напавшей на россиянина. Специалисты хотят разобраться в причинах ее агрессивного поведения. Об этом рассказали в Министерстве окружающей среды (МОС) Египта. «Специализированной рабочей группе министерства окружающей среды Египта в сотрудничестве с другими компетентными органами удалось выловить акулу, которая стала виновницей смерти человека, и она была передана в лабораторию для исследования и получения информации, необходимой для определения возможной причины нападения», — сказано в сообщении МОС Египта, содержание которого приводи РИА Новости. Также сообщается, что ведомство подготовит отчет о результатах проделанной работы исследователей после завершения работы. Кроме того, министр окружающей среды распорядилась применить все меры, чтобы достичь соблюдения стандартов безопасности на египетских пляжах. Ранее стало известно, что в Египте на пляже курорта Хургада тигровая акула напала на туриста, утащив его под воду. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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