МОС Египта начало лабораторное обследование напавшей на россиянина акулы

В Египте проводят лабораторное обследование акулы, ранее напавшей на россиянина. Специалисты хотят разобраться в причинах ее агрессивного поведения. Об этом рассказали в Министерстве окружающей среды (МОС) Египта.
«Специализированной рабочей группе министерства окружающей среды Египта в сотрудничестве с другими компетентными органами удалось выловить акулу, которая стала виновницей смерти человека, и она была передана в лабораторию для исследования и получения информации, необходимой для определения возможной причины нападения», — сказано в сообщении МОС Египта, содержание которого приводи РИА Новости.
Также сообщается, что ведомство подготовит отчет о результатах проделанной работы исследователей после завершения работы. Кроме того, министр окружающей среды распорядилась применить все меры, чтобы достичь соблюдения стандартов безопасности на египетских пляжах.
Ранее стало известно, что в Египте на пляже курорта Хургада тигровая акула напала на туриста, утащив его под воду. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.
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