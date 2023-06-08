Зоолог Глазков поделился способом защититься от нападения акулы

Зоолог Глазков: во избежание нападения акул нельзя купаться в запрещенных местах

09 июня 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Если человек оказался в воде с акулой, то единственный способ спастись — уходить от хищника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из способов уберечься от нападения акулы является соблюдение правил безопасности и не купаться, если установлены запрещающие знаки, а также не заплывать за установленные ограждения. Такое мнение высказал зоолог Павел Глазков. «Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье, и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками, и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах», — передает издание News.ru рекомендации Глазкова. По мнению эксперта, если человек оказался в воде вместе с акулой, то спастись очень сложно. Единственный вариант — уходить от хищника. Туристам на российских пляжах, по мнению Глазкова, беспокоиться не стоит. Акулы в наших водах не крупные и абсолютно безопасны. Ранее сообщалось, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибший оказался гражданином России.

Одним из способов уберечься от нападения акулы является соблюдение правил безопасности и не купаться, если установлены запрещающие знаки, а также не заплывать за установленные ограждения. Такое мнение высказал зоолог Павел Глазков. «Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье, и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками, и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах», — передает издание News.ru рекомендации Глазкова. По мнению эксперта, если человек оказался в воде вместе с акулой, то спастись очень сложно. Единственный вариант — уходить от хищника. Туристам на российских пляжах, по мнению Глазкова, беспокоиться не стоит. Акулы в наших водах не крупные и абсолютно безопасны. Ранее сообщалось, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибший оказался гражданином России.