08 июня 2023

Зоолог Глазков поделился способом защититься от нападения акулы

Зоолог Глазков: во избежание нападения акул нельзя купаться в запрещенных местах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Океанариум Екатеринбурга, акула
Если человек оказался в воде с акулой, то единственный способ спастись — уходить от хищника Фото:

Одним из способов уберечься от нападения акулы является соблюдение правил безопасности и не купаться, если установлены запрещающие знаки, а также не заплывать за установленные ограждения. Такое мнение высказал зоолог Павел Глазков.

«Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье, и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками, и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах», — передает издание News.ru рекомендации Глазкова.

По мнению эксперта, если человек оказался в воде вместе с акулой, то спастись очень сложно. Единственный вариант — уходить от хищника. Туристам на российских пляжах, по мнению Глазкова, беспокоиться не стоит. Акулы в наших водах не крупные и абсолютно безопасны.

Ранее сообщалось, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибший оказался гражданином России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из способов уберечься от нападения акулы является соблюдение правил безопасности и не купаться, если установлены запрещающие знаки, а также не заплывать за установленные ограждения. Такое мнение высказал зоолог Павел Глазков. «Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье, и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками, и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах», — передает издание News.ru рекомендации Глазкова. По мнению эксперта, если человек оказался в воде вместе с акулой, то спастись очень сложно. Единственный вариант — уходить от хищника. Туристам на российских пляжах, по мнению Глазкова, беспокоиться не стоит. Акулы в наших водах не крупные и абсолютно безопасны. Ранее сообщалось, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Погибший оказался гражданином России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...