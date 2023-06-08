08 июня 2023

В Крыму хотят перекрыть газ странам, поддерживающим Украину

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что странам, которые снабжают ВСУ оружием, нужно перекрыть газ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нужно прекратить поставлять газ и нефть европейским странам, которые поддерживают Киев и поставляют на Украину оружие. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Поставили танки [Киеву] — отключаем [европейским странам] нефть, газ и до свидания», — заявил Аксенов в интервью издания «Крым 24». Он считает, что нужно исходить из того, что любая страна, которая поставляет оружие Украине, является участником конфликта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что часть оружейных поставок западных стран Украине оказывается у подпольных картелей, которые занимаются его сбытом на черном рынке. Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту.

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Нужно прекратить поставлять газ и нефть европейским странам, которые поддерживают Киев и поставляют на Украину оружие. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Поставили танки [Киеву] — отключаем [европейским странам] нефть, газ и до свидания», — заявил Аксенов в интервью издания «Крым 24». Он считает, что нужно исходить из того, что любая страна, которая поставляет оружие Украине, является участником конфликта. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что часть оружейных поставок западных стран Украине оказывается у подпольных картелей, которые занимаются его сбытом на черном рынке. Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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