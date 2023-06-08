В Крыму хотят перекрыть газ странам, поддерживающим Украину

Нужно прекратить поставлять газ и нефть европейским странам, которые поддерживают Киев и поставляют на Украину оружие. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Поставили танки [Киеву] — отключаем [европейским странам] нефть, газ и до свидания», — заявил Аксенов в интервью издания «Крым 24». Он считает, что нужно исходить из того, что любая страна, которая поставляет оружие Украине, является участником конфликта.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что часть оружейных поставок западных стран Украине оказывается у подпольных картелей, которые занимаются его сбытом на черном рынке. Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту.
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