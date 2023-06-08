Пользователи соцсети возмутились, что напавшую на россиянина акулу убили

09 июня 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Многие россияне искренне не понимают, зачем акулу поймали и убили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователей соцсетей возмутила поимка и убийство акулы, атаковавшей 8 июня 23-летнего россиянина Виктора Воропаева. Люди искренне не понимают, почему акулу не оставили в покое и не отпустили в море. «А акула тут при чем? В тюрьму теперь ее посадят?» — задалась вопросом пользовательница Telegram Тамара. «Бедная акула, ее жалко», — написала Ольга. «Зачем бедную рыбку убили? Она же просто игралась», — прокомментировала происшествие Elijah. Многие пользователи написали, что произошедшее совершенно естественно, что акула просто хотела поесть — такова ее природа. «К чему ее ловить? Устраивать эту показательную расправу, когда все произошло? Администрация отеля нашла крайнего, сняла с себя вину. Акула всего лишь животное, виновата не она, а администрация пляжа, которая знала о появлении акул на пляже еще вчера, но назвала их дельфинами», — утверждает Line. Пользователь Ola Ola написала, что считает виноватым владельца отеля, которому принадлежал пляж, но никак не акулу. В четверг, 8 июня, акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб, несмотря на то, что его пытались спасти. После происшествия пляжи в Хургаде были закрыты. По словам одной из отдыхающих, сначала туристов начали выгонять из воды, ссылаясь якобы на разлив масла. Отдыхающие уже замечали акулий плавник у пляжа за несколько дней до случившегося, однако туристы думали, что это был дельфин. Власти Египта уже создали оперативную группу по расследованию инцидента. На ближайшие два дня плавание, дайвинг и водные виды спорта на пляжах Хургады будут запрещены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей соцсетей возмутила поимка и убийство акулы, атаковавшей 8 июня 23-летнего россиянина Виктора Воропаева. Люди искренне не понимают, почему акулу не оставили в покое и не отпустили в море. «А акула тут при чем? В тюрьму теперь ее посадят?» — задалась вопросом пользовательница Telegram Тамара. «Бедная акула, ее жалко», — написала Ольга. «Зачем бедную рыбку убили? Она же просто игралась», — прокомментировала происшествие Elijah. Многие пользователи написали, что произошедшее совершенно естественно, что акула просто хотела поесть — такова ее природа. «К чему ее ловить? Устраивать эту показательную расправу, когда все произошло? Администрация отеля нашла крайнего, сняла с себя вину. Акула всего лишь животное, виновата не она, а администрация пляжа, которая знала о появлении акул на пляже еще вчера, но назвала их дельфинами», — утверждает Line. Пользователь Ola Ola написала, что считает виноватым владельца отеля, которому принадлежал пляж, но никак не акулу. В четверг, 8 июня, акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб, несмотря на то, что его пытались спасти. После происшествия пляжи в Хургаде были закрыты. По словам одной из отдыхающих, сначала туристов начали выгонять из воды, ссылаясь якобы на разлив масла. Отдыхающие уже замечали акулий плавник у пляжа за несколько дней до случившегося, однако туристы думали, что это был дельфин. Власти Египта уже создали оперативную группу по расследованию инцидента. На ближайшие два дня плавание, дайвинг и водные виды спорта на пляжах Хургады будут запрещены.