Пушилин оценил шансы на скорое освобождение Марьинки

Освобождение Марьинки не затянется из-за переброски туда чеченских подразделений. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что освобождение города позволит минимизировать обстрелы Донецкой народной республики Украиной.
«Освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, <…> я считаю, что надолго уже теперь точно полное освобождение Марьинки не должно затянуться», — сказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, ВС РФ необходимо продвигаться и дальше по линии фронта, чтобы достичь цели. Пушилин уточнил, что главной задачей является оттеснение Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Освобождение Марьинки позволит минимизировать обстрелы ДНР, заключил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки, передает телеканал 360. Пушилин рассказывал, что отряды быстро продвигаются в городе, пишет «Национальная служба новостей».
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