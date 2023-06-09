Страны Африки всерьез заинтересовались перемирием России и Украины

Посол ЮАР Нгоньяма: африканские лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине с Путиным и Зеленским

09 июня 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

ЮАР заинтересована в перемирии на Украине, заявил Стэтс Нгоньяма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шесть африканских лидеров встретятся с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Об этом заявил посол ЮАР в Японии Стэтс Нгоньяма. «У нас есть шесть лидеров стран Африки [помимо ЮАР], которые встретятся с президентом Путиным и также с президентом Зеленским <…> Мир должен быть найден», — сказал Нгоньяма. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что лидеры выслушают обоих президентов, чтобы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. По словам Нгоньямы, у ЮАР есть много двусторонних связей с обеими странами, поэтому в интересах республики помочь закончить конфликт. Кроме того, ЮАР намерена обсудить «африканский план по Украине» и с другими странами. Ранее стало известно, что ЮАР собирается решить конфликт на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран планирует посетить Россию летом 2023 года, передает «Царьград». Заслуженный профессор университета Квазулу-Натал в Африке Ирина Филатова рассказала URA.RU, что ЮАР искренне заинтересована в перемирии.

Шесть африканских лидеров встретятся с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Об этом заявил посол ЮАР в Японии Стэтс Нгоньяма. «У нас есть шесть лидеров стран Африки [помимо ЮАР], которые встретятся с президентом Путиным и также с президентом Зеленским <…> Мир должен быть найден», — сказал Нгоньяма. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что лидеры выслушают обоих президентов, чтобы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. По словам Нгоньямы, у ЮАР есть много двусторонних связей с обеими странами, поэтому в интересах республики помочь закончить конфликт. Кроме того, ЮАР намерена обсудить «африканский план по Украине» и с другими странами. Ранее стало известно, что ЮАР собирается решить конфликт на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран планирует посетить Россию летом 2023 года, передает «Царьград». Заслуженный профессор университета Квазулу-Натал в Африке Ирина Филатова рассказала URA.RU, что ЮАР искренне заинтересована в перемирии.