Рустам Тураев перестал выходить на связь с марта этого года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае разыскивают участника спецоперации Рустама Тураева с позывным «Спортсмен». Информация опубликована на странице пермского сообщества «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». Тураев проходит службу в составе частной военной компании «Редут», последний раз он выходил на связь в марте этого года.

«К нам на сайт „Сила в братстве — 59“ поступила просьба помочь в поиске уроженца Перми Рустама Тухлибоевича Тураева (позывной „Спортсмен“). Боец отряда „Ирбис“ ЧВК „Редут“ не выходит на связь с марта 2023 года после боев под Авдеевкой в ДНР. Однополчане в разговоре с матерью солдата сказали, что он скорее всего погиб. Руководство „Редута“ уходит от ответа — погиб Рустам или пропал без вести», — говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о Рустаме Тураеве, просят связаться с его матерью Безбожных Оксаной Анатольевной. Контактный номер размещен на странице сообщества в соцсети. URA.RU обратилось за комментарием к уполномоченному по правам человека в Прикамье Игорю Сапко. Найти контакты указанной частной военной компании в открытом доступе не удалось.

Ранее Сапко рассказал, что добивается вызволения из украинского плена военнослужащего из Кизела Андрея Ведерникова. Омбудсмен уточнил, что всего в плену находятся трое военнослужащих из Пермского края, принимавших участие в спецоперации.

Рустам Тураев служит в отряде «Ирбис» частной военной компании «Редут» Фото: группа «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте»