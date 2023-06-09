Как ездить на электросамокате в 2023 году

09 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Дети до 14 лет могут ездить только по тротуарам Фото: Игорь Пантин © URA.RU Количество электросамокатов на улицах увеличивается, вместе с этим возрастает и количество ДТП. Теперь в ПДД появились четкие нормы для всех, кто ездит на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). URA.RU собрало все правила, которые относятся к езде на СИМ в 2023 году. Правила езды на электросамокате в 2023 году Разрешено ездить на СИМ справа от направления движения на проезжей части со скоростью не более 60 км/ч, если на знаках не указано иное. На пешеходных зонах скорость не должна превышать 25 км/ч. Штраф за превышение скорости — 800 рублей.

Дети до 14 лет могут ездить только по тротуарам и велопешеходным зонам, а дети до семи лет — только в сопровождении взрослых. Люди старше 14 лет могут использовать велоинфраструктуру и двигаться по правому краю проезжей части, если максимальная скорость не превышает 60 км/ч. Самокаты должны иметь тормозную систему, фару, световозвращатели и звуковой сигнал, а движение разрешено только по ходу движения транспорта и в одном ряду. В целом на электросамокатах разрешено двигаться на выделенных для велосипедов полосах и по правой стороне или обочине проезжей части. На тротуарах и пешеходных зонах разрешено, если вес СИМ не превышает 35 кг. При этом необходимо уступать дорогу пешеходам. Сигналам светофора и дорожным знакам для СИМ также нужно следовать.

Согласно новым поправкам в ПДД РФ, нельзя ездить на СИМ по автомагистралям, пешеходным зонам и тротуарам, если вес превышает 35 кг.

Кататься на электросамокате вдвоем или втроем запрещено. Это может привести к поломке самоката, травмам и штрафу в 800 рублей.

При подъезде к пешеходному переходу необходимо останавливаться и переходить дорогу пешком, перемещая самокат рядом. Это связано с опасностью для окружающих, а также тем, что автомобилисты могут не успеть среагировать на самокат и не остановиться вовремя.

Управление электросамокатом в нетрезвом виде запрещено, за нарушение можно получить штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей. Это связано с опасностью для окружающих и рискованной ездой для самого нарушителя.

Для управления СИМ права не нужны, а страховка оформляется по желанию. Прокатные электросамокаты имеют базовую страховку, которую можно расширить в приложении.

Сотрудники ГИБДД отслеживают соблюдение правил дорожного движения пользователей СИМ и могут потребовать остановиться во время поездки.

Запрещено перевозить грузы, выступающие за пределы на 50 см и более.

Не разрешается кататься с детьми-дошкольниками без специального сиденья. В марте 2022 года электросамокаты были приравнены к транспортным средствам. Российские парламентарии считают, что пользователи СИМ должны нести ответственность за причинение тяжкого вреда пешеходам, включая уголовную ответственность, передают «Дни.ру». Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что новые ПДД для средств индивидуальной мобильности, вступившие в силу с 1 марта 2023 года, не защищают интересы пешеходов, сообщает РАПСИ.

Количество электросамокатов на улицах увеличивается, вместе с этим возрастает и количество ДТП. Теперь в ПДД появились четкие нормы для всех, кто ездит на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). URA.RU собрало все правила, которые относятся к езде на СИМ в 2023 году. В марте 2022 года электросамокаты были приравнены к транспортным средствам. Российские парламентарии считают, что пользователи СИМ должны нести ответственность за причинение тяжкого вреда пешеходам, включая уголовную ответственность, передают «Дни.ру». Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что новые ПДД для средств индивидуальной мобильности, вступившие в силу с 1 марта 2023 года, не защищают интересы пешеходов, сообщает РАПСИ.