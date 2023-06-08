Тюменские риелторы предсказывают революцию на рынке недвижимости

В Тюменской области три из пяти ипотечных сделок заключаются на загородную недвижимость

Квадратный метр индивидуального жилья в Тюмени сейчас стоит на 10-15% меньше, чем «городской квадрат» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские риелторы предсказывают скорую трансформацию рынка недвижимости из-за резкого повышения спроса на загородную недвижимость. О том, что дома и коттеджи впервые обогнали по спросу городское жилье, рассказал URA.RU источник в риелторском сообществе Тюменской области.

«Весь год наблюдали как растет понемногу спрос на индивидуальное жилье, и логично сейчас видеть, что городские квартиры в структуре спроса ушли на второе место. Похоже, назревает настоящая революция в недвижимости Тюмени. Причем у ИЖС сейчас очень приличный отрыв установился, фактически три из пяти сделок сейчас именно на загородное жилье. И стоимость тут сейчас пока еще основательно ниже, процентов на 10-15», — пояснил собеседник URA.RU.

По его словам, в сегменте городских квартир лидирует сейчас вторичное жилье. Однако большинство таких квартир можно считать вторичными лишь условно, рассказала URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Это чаще всего квартиры, которые, например, год назад были построены, имели одного хозяина, который там даже не жил. По большому счету, сегодняшняя вторичка — это скорее новое жилье, а не квартиры в хрущевках», — добавила Бабушкина.

Также она отметила, что стоят эти квартиры сейчас примерно столько же, сколько жилье на стадии строительства. А ранее URA.RU назвало несколько причин, которые изменили спрос на загородную недвижимость в Тюмени.