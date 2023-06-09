Рогов показал кадры провального наступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
ВС РФ уничтожили танки ВСУ, сообщил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе провального наступления ВСУ в Запорожской области противник потерял десятки единиц техники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ смогли уничтожить множество техники противника. Разведка и корректировка огня была снята с помощью БПЛА.

Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин 5 июня сообщил о наступлении Украины в Запорожье, пишет «Царьград». Рогов рассказывал о возобновлении боевых действий в Запорожской области спустя несколько дней. По его словам, ВСУ наступали на участке между городами Орехово и Токмак, передает «Национальная служба новостей».

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В ходе провального наступления ВСУ в Запорожской области противник потерял десятки единиц техники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ смогли уничтожить множество техники противника. Разведка и корректировка огня была снята с помощью БПЛА. Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин 5 июня сообщил о наступлении Украины в Запорожье, пишет «Царьград». Рогов рассказывал о возобновлении боевых действий в Запорожской области спустя несколько дней. По его словам, ВСУ наступали на участке между городами Орехово и Токмак, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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