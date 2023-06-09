Рогов показал кадры провального наступления ВСУ

09 июня 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили танки ВСУ, сообщил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе провального наступления ВСУ в Запорожской области противник потерял десятки единиц техники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он добавил, что ВС РФ смогли уничтожить множество техники противника. Разведка и корректировка огня была снята с помощью БПЛА. Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин 5 июня сообщил о наступлении Украины в Запорожье, пишет «Царьград». Рогов рассказывал о возобновлении боевых действий в Запорожской области спустя несколько дней. По его словам, ВСУ наступали на участке между городами Орехово и Токмак, передает «Национальная служба новостей». Фото: telegram-канал «Владимир Рогов» Фото: telegram-канал «Владимир Рогов»

В ходе провального наступления ВСУ в Запорожской области противник потерял десятки единиц техники. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ смогли уничтожить множество техники противника. Разведка и корректировка огня была снята с помощью БПЛА. Старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин 5 июня сообщил о наступлении Украины в Запорожье, пишет «Царьград». Рогов рассказывал о возобновлении боевых действий в Запорожской области спустя несколько дней. По его словам, ВСУ наступали на участке между городами Орехово и Токмак, передает «Национальная служба новостей».