Песков: ВСУ обстреливают мирных жителей при эвакуации из Херсонской области

09 июня 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

При эвакуации из Херсонской области есть погибшие, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Эвакуация из затопленных районов Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС проходит под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Вся работа проходит под обстрелами украинских Вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Есть погибшие», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента призвал помнить, что губительное наводнение было вызвано диверсией со стороны Украины.

Эвакуация из затопленных районов Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС проходит под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Вся работа проходит под обстрелами украинских Вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Есть погибшие», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента призвал помнить, что губительное наводнение было вызвано диверсией со стороны Украины.