Песков: ВСУ обстреливают мирных жителей при эвакуации из Херсонской области

При эвакуации из Херсонской области есть погибшие, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Эвакуация из затопленных районов Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС проходит под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Вся работа проходит под обстрелами украинских Вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Есть погибшие», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента призвал помнить, что губительное наводнение было вызвано диверсией со стороны Украины.
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