Песков: ВСУ обстреливают мирных жителей при эвакуации из Херсонской области

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
При эвакуации из Херсонской области есть погибшие, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Эвакуация из затопленных районов Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС проходит под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Вся работа проходит под обстрелами украинских Вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Есть погибшие», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента призвал помнить, что губительное наводнение было вызвано диверсией со стороны Украины.

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Эвакуация из затопленных районов Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС проходит под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Вся работа проходит под обстрелами украинских Вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Есть погибшие», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента призвал помнить, что губительное наводнение было вызвано диверсией со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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