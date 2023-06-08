08 июня 2023

Тюменские туристы опасаются ехать в Египет из-за акул-людоедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Океанариум Екатеринбурга, акула
Ранее в Египте акула утащила под воду человека Фото:

Тюменцев испугало нападение акулы на российского туриста в Египте. Из-за этого происшествия они начали сомневаться в безопасности своего отдыха. Об этом URA.RU рассказала Альбина Дорош, турагент компании Travel service.

«У специалистов по брони сейчас постоянные звонки от тюменцев, которые начали бояться заранее оплачивать себе отпуск в Египте», — рассказала Дорош. Турагент дополнила, что паника есть и у тех, кто уже оплатил тур в африканскую страну. По ее словам, они теперь боятся лететь туда, однако не хотят терять деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на одном из курортных пляжей Хургады на купающуюся пару напала акула. Девушка успела уплыть, однако мужчина погиб. Погибшим оказался гражданин России Владимир Попов. После этого инцидента спецслужбы выловили тигровую акулу и отдали ее на обследование в Министерство окружающей среды (МОС) Египта.

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Тюменцев испугало нападение акулы на российского туриста в Египте. Из-за этого происшествия они начали сомневаться в безопасности своего отдыха. Об этом URA.RU рассказала Альбина Дорош, турагент компании Travel service. «У специалистов по брони сейчас постоянные звонки от тюменцев, которые начали бояться заранее оплачивать себе отпуск в Египте», — рассказала Дорош. Турагент дополнила, что паника есть и у тех, кто уже оплатил тур в африканскую страну. По ее словам, они теперь боятся лететь туда, однако не хотят терять деньги. Ранее URA.RU сообщало, что в Египте на одном из курортных пляжей Хургады на купающуюся пару напала акула. Девушка успела уплыть, однако мужчина погиб. Погибшим оказался гражданин России Владимир Попов. После этого инцидента спецслужбы выловили тигровую акулу и отдали ее на обследование в Министерство окружающей среды (МОС) Египта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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