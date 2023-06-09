МИД РФ вызвал посла Японии из-за решения Токио отправлять технику Киеву

09 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

МИД РФ объяснил японскому послу последствия решения Токио Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД РФ вызвал посла Японии после решения Токио о поставках военной техники Киеву в ходе украинского конфликта. Об этом сообщили в российском министерстве. «9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал Посла Японии в России Т. Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы Сил самообороны) Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа. В министерстве также отметили, что подобными действиями японская сторона лишь ухудшает двусторонние отношения с Москвой, а также, что такое решение Токио не останется без серьезных последствий. Российская сторона пояснила японскому послу, что такой шаг ведет лишь к эскалации боевых действий и увеличению жертв в ходе конфликта. А Токио должно быть готово взять на себя ответственность за гибель мирных жителей на российских территориях, ведь ВСУ активно использую поставленную ей технику. Ранее 6 июня МИД России вызвал бельгийского посла. Ему, в свою очередь, ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории.

МИД РФ вызвал посла Японии после решения Токио о поставках военной техники Киеву в ходе украинского конфликта. Об этом сообщили в российском министерстве. «9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал Посла Японии в России Т. Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы Сил самообороны) Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа. В министерстве также отметили, что подобными действиями японская сторона лишь ухудшает двусторонние отношения с Москвой, а также, что такое решение Токио не останется без серьезных последствий. Российская сторона пояснила японскому послу, что такой шаг ведет лишь к эскалации боевых действий и увеличению жертв в ходе конфликта. А Токио должно быть готово взять на себя ответственность за гибель мирных жителей на российских территориях, ведь ВСУ активно использую поставленную ей технику. Ранее 6 июня МИД России вызвал бельгийского посла. Ему, в свою очередь, ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории.