МИД РФ вызвал посла Японии из-за решения Токио отправлять технику Киеву

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
МИД РФ объяснил японскому послу последствия решения Токио Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД РФ вызвал посла Японии после решения Токио о поставках военной техники Киеву в ходе украинского конфликта. Об этом сообщили в российском министерстве.

«9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал Посла Японии в России Т. Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы Сил самообороны) Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа. В министерстве также отметили, что подобными действиями японская сторона лишь ухудшает двусторонние отношения с Москвой, а также, что такое решение Токио не останется без серьезных последствий.

Российская сторона пояснила японскому послу, что такой шаг ведет лишь к эскалации боевых действий и увеличению жертв в ходе конфликта. А Токио должно быть готово взять на себя ответственность за гибель мирных жителей на российских территориях, ведь ВСУ активно использую поставленную ей технику.

Ранее 6 июня МИД России вызвал бельгийского посла. Ему, в свою очередь, ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории.

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МИД РФ вызвал посла Японии после решения Токио о поставках военной техники Киеву в ходе украинского конфликта. Об этом сообщили в российском министерстве. «9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал Посла Японии в России Т. Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы Сил самообороны) Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа. В министерстве также отметили, что подобными действиями японская сторона лишь ухудшает двусторонние отношения с Москвой, а также, что такое решение Токио не останется без серьезных последствий. Российская сторона пояснила японскому послу, что такой шаг ведет лишь к эскалации боевых действий и увеличению жертв в ходе конфликта. А Токио должно быть готово взять на себя ответственность за гибель мирных жителей на российских территориях, ведь ВСУ активно использую поставленную ей технику. Ранее 6 июня МИД России вызвал бельгийского посла. Ему, в свою очередь, ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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